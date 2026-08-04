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Pháp luật

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Thầy bói chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của nhiều nạn nhân bằng chiêu 'thần linh nhập xác'

Nguyễn Tiến

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm bị hại trong vụ người phụ nữ giả danh có khả năng xem bói, giải bùa, chữa bệnh để lừa gần 3 tỷ đồng

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm người bị hại hoặc từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, thường trú xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) thông qua các hoạt động xem bói, giải bùa, chữa bệnh, cầu tài lộc...

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Công an Tây Ninh thông báo tìm người từng giao tiền cho Trịnh Thị Phụng Kiều.
﻿Ảnh: Công An Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền chi tiêu cá nhân và gia đình, từ đầu năm 2022, Kiều đã lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, khi những người tìm đến Kiều để xem bói, đối tượng liền dựng chuyện người thân của họ bị mắc bệnh do yếu tố tâm linh, rồi hướng dẫn lăn trứng gà, lợi dụng hiện tượng lòng đỏ đổi màu để nói họ bị "ếm bùa". Sau đó, Kiều chuẩn bị sẵn trứng có nhét đinh, kim bên trong, thực hiện màn "lăn trứng" trước nhiều người. Khi đập trứng phát hiện đinh, kim, Kiều khẳng định nạn nhân bị "bùa ngải", từ đó tạo lòng tin rằng mình có khả năng giải bùa, chữa bệnh.

Sau khi tạo được uy tín, Kiều chữa bệnh cho người dân bằng nước lọc, thuốc đông y hoặc thuốc viên không rõ nguồn gốc và thu tiền dưới hình thức "cúng tiền". Đối tượng còn mở rộng sang xem bói, cầu tài lộc, giả giọng trẻ em hoặc người già như "thần linh nhập xác", đưa ra nhiều lý do như cúng để trúng số, mua "máy rung tiền", "máy đếm tiền", thuê "Ông Sư giữ tiền"... nhằm yêu cầu người dân đưa tiền.

Để tăng mức độ tin tưởng, Kiều tải các đoạn chữ Trung Quốc trên mạng, in màu phát cho người đến cầu tài lộc chép, cầu nguyện, đồng thời đưa vàng giả và nói là vàng do "bề trên" ban để họ mang về cất giữ.

Bằng các thủ đoạn trên, Kiều đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những ai là bị hại hoặc từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều liên hệ đơn vị tại số 493 đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh hoặc qua số điện thoại 02723 989 200 để phối hợp giải quyết theo quy định.

Nguyễn Tiến
#Lừa đảo #điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Thầy bói lừa đảo #Thần linh nhập xác #Mê tín #Tây ninh

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