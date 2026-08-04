Tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy dữ dội gần cảng Nga, nghi do UAV Ukraine

TPO - Một tàu chở hàng do Thổ Nhĩ Kỳ điều hành đã bốc cháy dữ dội ngoài khơi cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen, nghi do máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Một tàu chở hàng do Thổ Nhĩ Kỳ điều hành nghi bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngoài khơi cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga vào tối 3/8, khiến con tàu bốc cháy và ba thủy thủ bị thương.

Theo Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (DGM), tàu Nadezhda mang cờ Cameroon đang trên hành trình rời cảng Novorossiysk để đến cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp sự cố. Các tàu cứu hộ của Nga đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sơ tán toàn bộ thủy thủ khỏi con tàu sau khi phần mũi và khu vực sinh hoạt bị hư hại.

DGM cho biết tàu có 22 thuyền viên, trong đó có 13 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các báo cáo ban đầu, ba thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu do công ty Kalyoncu Shipping có trụ sở tại Samsun vận hành, chuyên vận chuyển trái cây và rau quả giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy gần cảng Nga.



Mặc dù phía Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ bên nào thực hiện vụ tấn công, tuy nhiên, truyền thông nước này dẫn lời thuyền trưởng Yalcin Sahin cho biết con tàu đã bị 6-7 UAV của Ukraine tấn công.

Trong thời gian gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động gần bờ biển Biển Đen và Biển Azov của Nga với mục tiêu làm gián đoạn hoạt động hậu cần. Ở chiều ngược lại, Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những tàu mà Moscow nghi ngờ vận chuyển thiết bị quân sự cho Ukraine.

Vụ việc diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi một tàu của Iran bị tấn công trên Biển Caspi hôm 25/7, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Tehran phủ nhận cáo buộc tàu chở hàng quân sự và tuyên bố sẽ đáp trả. Sau đó, Kiev khẳng định không chủ ý nhắm mục tiêu vào tàu dân sự và mong muốn tránh làm leo thang căng thẳng với Iran.