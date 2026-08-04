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Xác định người ném đá làm thủng kính ôtô đang đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Tại cơ quan công an, N.V.H (SN 1994, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) thừa nhận đã nhặt đá ở ven đường rồi lái xe đạp lên cầu vượt ném đá xuống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trúng ôtô khi đang di chuyển tốc độ cao.

CLIP: Ôtô di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ném đá xuyên thủng kính phía trước ghế lái.

Công an xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) vừa xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi ném đá trúng ôtô khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, xảy ra vài ngày trước. Người này là N.V.H (SN 1994, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Trước đó, trưa ngày 30/7, anh H.V.D (trú tại Hà Nội) điều khiển chiếc Kia màu đỏ di chuyển trên cao tốc hướng từ Hà Nội về Hải Phòng. Khi tới đoạn km89, thuộc địa phận thôn Kim Đới 2 (xã Kiến Thụy), xe anh bất ngờ bị một người đứng trên cầu vượt ném đá xuống trúng.

Camera hành trình ghi lại hình ảnh, ôtô đang di chuyển ở làn tốc độ cao (90-120km/h). Hòn đá có kích thước khoảng nắm tay rơi từ trên cao xuống, xuyên thủng kính phía trước ghế lái. Tình huống bất ngờ khiến nam tài xế loạng choạng tay lái, phải giảm tốc, di chuyển vào làn dừng khẩn cấp.

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Hình ảnh ôtô bị ném đá xuyên thủng kính khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công an xã Kiến Thụy đã triệu tập N.V.H lên trụ sở xác minh. Tại đây, N.V.H thừa nhận đã nhặt đá ven đường, dắt xe đạp lên giữa cầu vượt rồi thả viên đá xuống đường cao tốc.

Kết quả xét nghiệm thể hiện, người này âm tính với chất ma túy, chưa tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, người thân và hàng xóm cho biết N.V.H có biểu hiện trầm cảm từ đầu năm 2020. Công an xã Kiến Thụy đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cao tốc Hà Nội - Hải Phòng #hủy hoại tài sản #sự cố trên cao tốc

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