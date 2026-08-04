Làm sai lệch hồ sơ để ngăn khách hàng tham gia đấu giá tài sản, nữ Chấp hành viên lĩnh 5 năm 6 tháng tù

TPO - Với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ vụ việc nhằm ngăn chặn khách hàng tham gia đấu giá tài sản, bị cáo Vũ Thị Thanh Hà (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa cũ) bị tòa phạt mức án 5 năm 6 tháng tù.

Sau một ngày xét xử, chiều 4/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh Hà (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa cũ, Hà Nội) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ việc”. Tổng hợp với bản án cũ 20 năm tù tuyên năm 2025, bị cáo Hà phải chấp hành chung 25 năm 6 tháng tù.

Cùng tội, bị cáo Nguyễn Xuân Bằng (đấu giá viên, Giám đốc Công ty đấu giá Vạn Quảng Phát) bị phạt 4 năm tù; bị cáo Vũ Thị Phương Tú (sinh viên thực tập) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án, năm 2014, bị cáo Vũ Thị Thanh Hà được phân công nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tại số 7, ngách 3, ngõ 318 đường Lê Duẩn) để trả nợ cho Ngân hàng Cổ phần thương mại Á châu (ACB).

Khi tổ chức thực hiện, bị cáo Hà chỉ đạo sinh viên thực tập Vũ Thị Phương Tú “câu kết” với đấu giá viên Nguyễn Xuân Bằng, cùng thống nhất việc Hà ký “khống” công văn đưa vào hồ sơ nhằm “ngăn cản” khách hàng tham gia đấu giá. Hậu quả dẫn đến vụ việc thi hành án bị sai lệch.

Tại tòa, Vũ Thị Thanh Hà khai báo quanh co, nói không nhớ rõ sai phạm vì sự việc xảy ra đã lâu. Bị cáo bày tỏ đồng tình với cáo trạng do Viện Kiểm sát truy tố.

Cựu đấu giá viên Nguyễn Xuân Bằng khai phối hợp với sinh viên thực tập làm sai hồ sơ vì "nể nang" Hà.

Trình bày lời nói sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Hà, Bằng, Tú, đều mong được hưởng chính sách khoan hồng.

Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án bị cáo Hà giữ vai trò chính thực hiện hành vi phạm tội, cần xử phạt mức án cao nhất để giáo dục, răn đe. Hai bị cáo Bằng và Tú giữ vai trò giúp sức. Riêng bị cáo Tú làm việc phụ thuộc, không được hưởng lợi, khi phạm tội là sinh viên thực tập nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Trước đó, tháng 3/2025, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Vũ Thị Thanh Hà, án 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bản án xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Hà đã chiếm đoạt gần 12,5 tỷ đồng của các bị hại là những người tham gia đấu giá tài sản, gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1971); bà Phan Thanh Hà (SN 1968); bà Triệu Thị Vượng (SN 1965); ông Nguyễn Hải Sơn (SN 1958); ông Nguyễn Ngọc Bảo; bà Đinh Thị Quỳnh Hoa và Ngân hàng Sacombank.

Quá trình điều tra, cơ quan truy tố còn xác định, khi được Vũ Thị Phương Tú giúp sức, bị cáo Hà đã làm trái quy định, "thông đồng" với Nguyễn Xuân Bằng làm sai lệch nội dung vụ việc bán đấu giá tài sản.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Thị Thanh Hà, Nguyễn Xuân Bằng, Vũ Thị Phương Tú về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ việc”; đồng thời, tách vụ án để điều tra.