Mỹ nhân tóc đỏ đang làm 'tê liệt' cả thế giới

TPO - Sadie Sink là nhân vật được giấu kín trong "Spider Man: Brand New Day" cho tới ngày ra mắt. Sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 2002 đang khuấy đảo phòng vé toàn thế giới.