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Giải trí

Mỹ nhân tóc đỏ đang làm 'tê liệt' cả thế giới

Minh Vũ

TPO - Sadie Sink là nhân vật được giấu kín trong "Spider Man: Brand New Day" cho tới ngày ra mắt. Sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 2002 đang khuấy đảo phòng vé toàn thế giới.

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Theo The Hollywood Reporter, bom tấn Spider Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) đạt doanh thu một tỷ USD chỉ sau 4 ngày ra mắt. Bên cạnh sức hút của thương hiệu Người Nhện, nhân vật Jean Grey cũng là yếu tố thu hút người xem, sự xuất hiện của Sadie Sink do Sadie Sink thủ vai được khán giả đánh giá cao về diễn xuất. Thậm chí, cô còn được khen đẹp đôi với Peter Parker (Tom Holland) hơn bạn gái chính thức MJ (Zendaya).
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Jean Grey vốn là nhân vật quen thuộc với khán giả yêu thích loạt phim X-men, từng được thể hiện thành công bởi các nữ diễn viên Famke Janssen, Sophie Turner. Cô là một dị nhân hùng mạnh với khả năng ngoại cảm (thao túng tâm trí), điều khiển đồ vật và còn có Phoenix Force - một thế lực đại diện cho sự sống, sự hủy diệt và tái sinh. Hiện tại, vũ trụ Marvel tái sinh nhân vật này với diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 2002 - Sadie Sink.
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Trong phim, Jean Grey tìm kiếm người chị Sara đang bị Cục Kiểm soát Thiệt hại (Damage Control) tại Manhattan bắt giữ. Lúc đầu, Người Nhện tưởng cô là đối thủ của mình. Tuy nhiên, sau đó, Jean Grey còn dùng khả năng của mình để chữa thương cho Peter Parker. Ở hồi cuối, Jean Grey bùng nổ sức mạnh, làm "tê liệt" một phần lớn cư dân New York.
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Trước khi bộ phim ra mắt, vai diễn của Sadie Sink từng được ê-kíp Marvel giữ kín nhằm tạo bất ngờ cho khán giả và là điểm nhấn của phim. Sự xuất hiện của Jean Grey trong Spider Man: Brand New Day được đánh giá là bước đi quan trọng trong kế hoạch đưa X-Men vào MCU.
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Sadie Sink được khen ngợi khi thể hiện tốt nỗi đau và sự mất mát của Jean Grey trong hành trình đi tìm chị gái. Nữ diễn viên đã làm nổi bật sự mỏng manh và nguy hiểm cùng tồn tại trong Jean Grey. Những cảm xúc cô độc, hoảng loạn, hành động cực đoan và khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh đều được phô diễn tự nhiên, trọn vẹn. Màn tương tác giữa Jean Grey và Peter Parker cũng khiến khán giả thích thú. Thậm chí, đoàn phim đã phải cắt đi cảnh hôn của cả hai để tránh làm ảnh hưởng tới tuyến tình cảm của Peter Parker và MJ.
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Sadie Sink sinh năm 2002 tại bang Texas (Mỹ), ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật diễn xuất. Khi mới 10 tuổi, Sadie Sink không ngại ngồi hàng giờ trên những chuyến tàu từ Texas đến New York để tham gia thử vai Broadway. Trong những năm tháng ấy, Sadie Sink rèn luyện khả năng đọc thoại, kiểm soát biểu cảm, hình thể khi biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu.
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Bước ngoặt định mệnh đến với Sadie Sink vào năm 2017 khi cô đảm nhận vai Max Mayfield trong loạt phim đình đám Stranger Things do Netflix phát hành. Từ đó, cô bé tóc đỏ nổi tiếng toàn cầu, được yêu thích với hình ảnh cá tính mạnh mẽ. Sau khi khép lại hành trình cùng Stranger Things, Sadie Sink còn tham gia một số dự án như phim ngắn All Too Well do Taylor Swift đạo diễn, bộ phim The Whale hay vở kịch John Proctor Is the Villain, tác phẩm giúp cô nhận đề cử giải Tony.
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Sadie Sink được khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp tựa thiên thần. Nữ diễn viên sở hữu mái tóc màu đỏ tự nhiên, đôi mắt xanh như ngọc, mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, được đánh giá giống với mỹ nhân trong phim điện ảnh thập niên trước. Theo thống kê, chỉ có khoảng 0,17% dân số thế giới sở hữu đặc điểm di truyền này. Khác với những ngôi sao trẻ chuộng lối trang điểm già dặn sắc sảo để trông trưởng thành quyến rũ hơn, Sadie Sink thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ, giúp nữ diễn viên trở nên thanh tú, gần gũi hơn.
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Dù chỉ có chiều cao 1,59 m, nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp, Sadie Sink vẫn ghi dấu ấn mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hoặc trong các sự kiện với cách phối đồ tinh tế. Phong cách thời trang của nữ diễn viên trẻ cũng phù hợp với độ tuổi, thanh lịch và kín đáo, vì vậy càng khiến fan yêu thích hơn.
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Năm 2026 chắc chắn sẽ là bước chuyển quan trọng để Sadie Sink thoát khỏi hình ảnh thiếu niên, từ sao nhí dần chuyển mình thành diễn viên thực lực. Ngoài Spider Man: Brand New Day, Sadie Sink còn tham gia phim tâm lý giật gân Berlin Nobody, đảm nhận vai chính trong tác phẩm ca nhạc hậu tận thế O'Dessa.
Minh Vũ
#Sadie Sink #Spider Man: Brand New Day #Jean Grey #Tom Holland #Người Nhện #Người Nhện: Khởi đầu mới #Stranger Things

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