Cảnh báo trào lưu sùng bái cơ bụng số 11

TPO - Cơ bụng số 11 với hai đường cơ nổi rõ dọc bụng trở thành xu hướng làm đẹp mới sau khi nhiều ngôi sao như Jodie Comer, Zendaya và Gemma Atkinson... khoe trên thảm đỏ. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo trào lưu không phải thước đo sức khỏe. Việc cố duy trì hình thể này có thể ảnh hưởng nội tiết, chu kỳ kinh nguyệt và mật độ xương.

Xu hướng khoe cơ bụng số 11

“Cơ bụng số 11” là cách gọi phần bụng có hai đường cơ thẳng đứng nổi rõ ở hai bên, tạo cảm giác vòng eo thon và săn chắc. Khác với cơ bụng 6 múi vốn nhấn mạnh từng múi của cơ thẳng bụng, hình thể số 11 được tạo nên bởi độ nét quanh cơ thẳng bụng, cơ chéo bụng và cơ lõi.

Xu hướng này được quan tâm khi loạt sao như Jodie Comer, Zendaya, Gemma Atkinson, Bella Hadid và Jennifer Lopez lăng xê mạnh trên thảm đỏ. Nhiều KOL thể hình quảng bá bài tập được giới thiệu có thể giúp phụ nữ có được cơ bụng số 11.

Huấn luyện viên cá nhân Edwina Jenner cho rằng cơ bụng số 11 không đơn giản là kết quả của một số bài tập bụng. Cơ bụng săn chắc, rõ nét có được nhờ xây dựng cơ bắp và duy trì lượng mỡ cơ thể tương đối thấp.

Chương trình tập có thể gồm ba buổi rèn luyện sức mạnh toàn thân mỗi tuần với squat, deadlift, row và overhead press. Người tập đồng thời bổ sung plank, dead bug và các động tác chống xoay từ 2-3 lần/tuần để phát triển cơ lõi.

Jodie Comer với cơ bụng số 11 gây sốt tại sự kiện hồi tháng 6.

Dù vậy, tập bụng liên tục không đồng nghĩa mỡ eo tự động biến mất. Hội đồng Thể dục Mỹ cho biết quan niệm các bài tập bụng có thể loại bỏ mỡ riêng tại khu vực này là không chính xác. Các động tác như gập bụng giúp phát triển cơ, nhưng gần như không tác động trực tiếp đến lớp mỡ phía trên. Muốn đường cơ lộ rõ, người tập phải giảm lượng mỡ toàn thân.

Đây là lý do hành trình đạt cơ bụng số 11 khó hơn những video hướng dẫn ngắn trên mạng xã hội. Ngoài tập sức mạnh đều đặn, người tập phải kiểm soát năng lượng nạp vào, ăn đủ protein, bảo đảm giấc ngủ và duy trì tỷ lệ mỡ thấp trong thời gian dài.

Một số tài liệu thể hình ước tính đường cơ bụng ở phụ nữ thể hiện rõ khi tỷ lệ mỡ cơ thể giảm xuống khoảng 15-19%. Người tập thường phải tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện chặt chẽ. Tuy nhiên, không có tỷ lệ chung cho tất cả, có người nổi rõ cơ bụng số 11 dù tỷ lệ cao cơ hơn, có người dù gầy vẫn không nhìn thấy.

Huấn luyện viên Luis Tibbles nhấn mạnh yếu tố di truyền quyết định đáng kể hình dạng cơ bắp và vị trí tích trữ mỡ. “Mặc dù cơ bụng số 11 được xem là hình thể lý tưởng, chúng phần lớn bị ảnh hưởng bởi di truyền, lối sống, sự phân bố mỡ trong cơ thể và hình dạng cơ bắp, chứ không đơn thuần phản ánh thể trạng hay sức khỏe của một người. Một số người bẩm sinh có cấu trúc cơ thể phù hợp để đạt được vẻ ngoài này, trong khi những người khác thì không, bất kể họ luyện tập chăm chỉ đến đâu”, ông nói.

Tibbles khuyến cáo không nên lấy hình ảnh của những ngôi sao như Gemma Atkinson hay Jodie Comer làm chuẩn chung. Công chúng không biết đầy đủ về cơ địa, lịch sử tập luyện, chế độ ăn và sự hỗ trợ chuyên nghiệp mà họ nhận được.

“Những hình ảnh này thường chỉ ghi lại một khoảnh khắc. Chúng có thể được chụp cho một bộ ảnh, một vai diễn hoặc sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Độ nét ấy không nhất thiết thực tế hoặc tốt cho sức khỏe nếu duy trì suốt cả năm”, ông nhận định.

Sao quốc tế đang ưa chuộng cơ số 11 hơn là bụng 6 múi.

Rủi ro tiềm ẩn

HLV Edwina Jenner khẳng định việc người tập xem cơ bụng số 11 là hình mẫu lý tưởng sẽ gây ra nhiều vấn đề. Đó chỉ là xu hướng, không phải thước đo sức khỏe.

“Đối với một số phụ nữ, họ dễ dàng đạt được cơ bụng số 11. Với nhiều người khác, việc có được và duy trì cơ bụng săn chắc rất khó và không thể duy trì lâu dài”, chuyên gia hình thể cho biết.

Jenner nói quá trình này khiến một số người ăn uống khắt khe, tập luyện quá mức hoặc hình thành ám ảnh không lành mạnh với thức ăn và hình ảnh cơ thể. Việc liên tục giảm, tăng cân trở lại tạo thành chu kỳ ăn kiêng thất thường, không có lợi cho sức khỏe lâu dài.

“Trong một số trường hợp, lượng mỡ cơ thể quá thấp do hạn chế calo kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nội tiết, khả năng phục hồi, sức khỏe xương và việc duy trì cơ bắp”, cô cảnh báo.

Chuyên gia cảnh báo tiềm ẩn rủi ro đằng sau cơ bụng số 11 của Zendaya và nhiều ngôi sao.

Các cảnh báo này tương đồng với khuyến cáo về hội chứng thiếu hụt năng lượng tương. Ủy ban Olympic Quốc tế xác định đây là tình trạng người tập không nạp đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu vận động và các chức năng sinh lý. Hệ quả không chỉ giới hạn ở cân nặng mà có thể ảnh hưởng chuyển hóa, miễn dịch, sức khỏe xương, hệ sinh sản, tinh thần và thành tích tập luyện.

Ở phụ nữ, tình trạng thiếu năng lượng kéo dài gây rối loạn kinh nguyệt và suy giảm mật độ xương. Đại học Y khoa Thể thao Mỹ lưu ý phụ nữ quá tập trung vào trào lưu làm đẹp "siêu thực" có nguy cơ cao hơn.

"Phần lớn chúng ta khó duy trì tỷ lệ mỡ rất thấp nhưng phải cung cấp đủ calo và vi chất cần thiết cho cơ thể. “Để đạt được vóc dáng thon gọn như vậy, đòi hỏi lối sống cực kỳ kỷ luật. Với nhiều người, nếu thực hiện đến mức cực đoan, điều đó thậm chí có thể phản tác dụng”, chuyên gia cảnh báo thêm.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người tập hướng đến sức khỏe dẻo dai, thay vì tập trung đường nét bên ngoài.

“Với những người bình thường như chúng ta, nên xem cơ bụng săn chắc là kết quả phụ, phần thưởng thêm chứ không phải mục tiêu. Sức khỏe thực sự không nằm ở vòng bụng phẳng. Sức mạnh, sức khỏe tim mạch, khả năng vận động, mức năng lượng, giấc ngủ ngon và sự kiên trì là những chỉ dấu tốt hơn nhiều đối với sức khỏe lâu dài”, chuyên gia kết luận.