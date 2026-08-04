Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nội thành Hà Nội phải giãn dân ra mới có thể chấn chỉnh được đô thị

TPO - Dự và phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, khu vực nội thành Hà Nội phải giãn dân ra mới có thể chấn chỉnh được đô thị, quy hoạch được đô thị để phát triển.

Sáng 4/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, thời gian qua, Hà Nội đã làm được nhiều việc, trong đó có nhiều việc khó, việc chưa từng có, chưa từng làm. Tốc độ phát triển chung thành phố Hà Nội đáp ứng được đối với các yêu cầu đặt ra và có rất nhiều việc mới.

Nêu việc Hà Nội vừa hoàn thành quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận, Hà Nội đã triển khai rất khẩn trương, hiện đang làm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Quy hoạch tầm nhìn 100 năm đã định hướng được những tầm phát triển và triển khai các chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng ngành, từng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Như Ý)



Dành thời gian nói về quy hoạch Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, không chỉ quy hoạch mặt đất, Hà Nội đã quy hoạch đến tầng hầm, tầng ngầm - lĩnh vực trước đây chưa được để ý đến.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mặt bằng của thành phố Hà Nội đang có “nhiều lộn xộn” và phải “chấn chỉnh lại”. Ví dụ trung tâm thành phố, những thành phố vệ tinh, những khu vực để giãn dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nội thành phải giãn dân ra được mới có thể chấn chỉnh được đô thị, quy hoạch được đô thị để phát triển.

“Nếu không giãn dân không làm được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời cho biết, sắp tới, trong khoảng thời gian tháng 9 - 10, phải có vài tuyến đường vành đai hoàn thiện, để cho người dân cảm nhận, thụ hưởng, đồng thời cũng góp phần tháo gỡ những tắc đường, ùn ứ, lụt lội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói về việc rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa nội thành với ngoại thành. Nếu quy hoạch tốt, rút ngắn được thời gian từ ngoại thành về đến bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 10 - 15 phút, thì nhiều người ở phố cổ sẵn sàng ra ngoài, bởi điều kiện sinh hoạt tốt hơn, sẵn sàng trả lại nhà cho Nhà nước để thiết kế, chỉnh trang lại kiến trúc, làm những việc của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu, Hà Nội đã quy hoạch về giao thông, chỉnh sửa, bổ sung những gì trước đây quy hoạch chưa quan tâm, như về đường ngầm, đường cao tốc, tàu điện ngầm… kết nối các trung tâm ngoại ô Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong một vài năm nữa, Hà Nội có được khoảng 500 km đường tàu điện ngầm thì bộ mặt Hà Nội sẽ khác rất nhiều. Người dân đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Những điều như thế sẽ định hướng phát triển rất tốt.

Phải tính đến nay mai có ô tô bay, taxi bay

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng cho biết, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan của Trung ương, Chính phủ làm một số quy hoạch, trong đó có quy hoạch Trung tâm chính trị Ba Đình. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, làm sao quy hoạch cho thấy đất nước, Thủ đô Hà Nội phát triển, trước mắt để phục vụ cho kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ về việc phải có những biểu tượng thể hiện sự phát triển của đất nước, thành tựu của cách mạng Việt Nam 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đang triển khai nhiều dự án, công trình, trở thành biểu tượng của Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Như Ý)



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề, có ý kiến tại sao chúng ta không có Khải hoàn môn. Phải có chỗ dựng đài chiến thắng. Lịch sử 4.000 năm của đất nước, trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thế hệ đứng lên chống quân xâm lược, bao nhiêu thế hệ người nông dân áo vải, bao nhiêu người dân hy sinh vì đất nước, họ rất xứng đáng được tôn vinh, rất xứng đáng được tri ân. Phải có chỗ để tưởng niệm, tri ân, ghi nhớ những đóng góp của những thế hệ, những người dân, những người anh hùng.

Nói về việc quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phải tính ra được chỗ nào cho nhân dân vui chơi, chỗ nào để xe cộ, chỗ nào phục vụ mua sắm… Rồi phải quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp. Hà Nội cũng phải tính đến nay mai có ô tô bay, taxi bay… phải tính đến phát triển, khai thác thế nào phục vụ đời sống nhân dân.

Mỗi xã, phường có một trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dành thời gian nói về những tiến bộ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, những đổi mới về giáo dục. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm học mới, Hà Nội có rất nhiều tiến bộ, về trường lớp, tuyển sinh, về thầy cô giáo, về sáp nhập các trường.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vừa qua, đã chỉnh sửa cơ cấu của ngành giáo dục, qua đó, đảm bảo đủ giáo viên, không còn thiếu nữa.

“Trong phạm vi cả nước, bây giờ sắp xếp lại, với quy chế mới sẽ giảm được 11.000 trường, tương đương giảm 11.000 thầy hiệu trưởng và khoảng 22.000 thầy hiệu phó. Không làm quản lý nữa thì làm giáo viên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời cho biết, có cơ chế để giáo viên trường này có thể dạy ở trường khác, như thế, “đội ngũ giáo viên không những thiếu mà còn đủ”.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ trương mới là sắp xếp mỗi xã, phường chỉ có 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2 và 1 trường cấp 3. Mỗi trường có nhiều điểm học, các cháu vẫn duy trì điểm học như hiện nay. Như thế, cũng không cần cán bộ phòng giáo dục ở cấp xã. Việc quản lý như thế nào thì bí thư, chủ tịch xã triển khai ngay với ba hiệu trưởng của ba trường để triển khai, như thế, đầu mối sẽ gọn lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ những phát triển của Hà Nội, sẽ xem xét tính toán ở các địa phương khác. Sau tinh gọn, sắp xếp bộ máy, nhiều khu đất, công sở được làm trường học, nhà văn hoá… “Chúng ta sẽ lấy Hà Nội thí điểm mở rộng sang các địa phương khác, các thành phố khác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Tôi ước lượng chỉ 2 năm nữa thôi, bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vừa qua, chúng ta làm tốt vì nhân dân thấy được và rất đồng tình. Dự án đường vành đai, khu này, khu kia, thậm chí có những chỗ người dân chưa nhận đền bù gì đã giao đất rồi. “Sự đồng tình của nhân dân là rất quan trọng để chúng ta thực hiện những chính sách này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.