Đại tướng Phan Văn Giang: Nhiều gia đình muốn con vào bộ đội để được rèn luyện

TPO - "Nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt", Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh.

Đề xuất hình thức đóng góp phù hợp

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 4/8, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng cùng một số dự án luật khác.

Góp ý vào Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Công Long - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho rằng, cần nghiên cứu thêm cơ chế để những công dân không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn có thể đóng góp cho Tổ quốc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long. (Ảnh: Như Ý)

Theo đại biểu, hiện nay mỗi năm có hơn 1 triệu thanh niên đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ một phần trong số đó được tuyển chọn nhập ngũ. Như vậy, một số lượng rất lớn công dân dù đủ điều kiện vẫn không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Theo ông Long, trong lần sửa đổi trước đã từng có phương án đề xuất nghiên cứu hình thức đóng góp phù hợp đối với những người không tham gia nghĩa vụ quân sự.

Bày tỏ sự ủng hộ đối với hướng nghiên cứu này, đại biểu cho rằng, đây là cách để những công dân không có cơ hội nhập ngũ vẫn được thực hiện trách nhiệm, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho đất nước.

Đại biểu cũng nêu kinh nghiệm của một số nước cho thấy, chỉ khi công dân đã hết độ tuổi gọi nhập ngũ và không còn cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự thì mới có cơ chế để họ thực hiện một hình thức đóng góp khác.

Vì vậy, đại biểu Long đề nghị tiếp tục nghiên cứu một hình thức phù hợp để những công dân không có cơ hội nhập ngũ vẫn có thể đóng góp cho đất nước, qua đó vừa tạo thêm nguồn lực cho đất nước, vừa tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Có tỉnh 40% cử nhân tình nguyện nhập ngũ

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, việc sửa đổi luật nhằm đáp ứng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh gọn, mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ. (Ảnh: Như Ý)

Đề cập đến một số vấn đề cụ thể đại biểu nêu, Đại tướng Phan Văn Giang lý giải, trước đây, Ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có ba công chức, nhưng hiện nay biên chế gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ.

Hiện nay, Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp kiêm nhiệm chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Một số ý kiến cũng đề xuất bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy. Về việc này, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, nội dung này sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.

Về đề nghị bổ sung thêm các hình thức khác để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, dân quân thường trực hoặc thanh niên tình nguyện tại các đoàn kinh tế - quốc phòng được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu mở rộng thêm các thành phần khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, đồng thời cho biết, hiện nay, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng xung phong nhập ngũ rất cao, có tỉnh đạt gần 30 - 40%.

"Nhiều gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con em vào bộ đội để được rèn luyện kỷ luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nếu có cơ hội ở lại phục vụ quân đội lâu dài thì càng tốt", Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng bày tỏ.