Iran hủy kế hoạch tấn công Ukraine sau lời xin lỗi của Kiev

TPO - Iran đã hủy bỏ các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine, sau khi Kiev xin lỗi vì vụ tấn công tàu chở hàng tháng trước trên Biển Caspi, một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 25/7, Ukraine đã tấn công tàu Iran bằng máy bay không người lái, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Ukraine tuyên bố con tàu này đang vận chuyển thiết bị quân sự cho Nga, trong khi Iran cho biết con tàu chở hàng dân sự và lên án vụ tấn công là hành động gây hấn. Nga xác định tàu này là tàu chở hàng khô Ana.

Thiếu tướng Mohsen Rezaee thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/8 cho biết, Kiev thừa nhận đã tấn công con tàu do nhầm lẫn và Iran đã quyết định điều tra tuyên bố này. “Ngay cả khi đó là một sai lầm, vẫn sẽ có hậu quả”, ông nói.

Theo ông Rezaee, Tehran đã chọn các mục tiêu ở Ukraine để tấn công trả đũa. “Chúng tôi dự định tấn công ba địa điểm ở Ukraine, nhưng đã hủy bỏ cuộc tấn công sau lời xin lỗi của Kiev”, ông Rezaee nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết, người đồng cấp Ukraine - Andrey Sibiga - đã đảm bảo với ông trong một cuộc điện đàm, rằng vụ tấn công tàu Iran “là ngoài ý muốn và Ukraine không tìm cách leo thang căng thẳng”. Ông Araghchi yêu cầu bồi thường cho vụ việc.

Ban đầu, ông Sibiga bác bỏ những lời đe dọa trả đũa của Iran là “vô căn cứ và không có cơ sở”, nhưng sau đó lại có giọng điệu hòa giải, nói rằng Kiev “không bao giờ có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoặc dân thường”.

Iran đã phủ nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga, ngoại trừ việc cung cấp một “số lượng nhỏ” máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Nga khẳng định tất cả các máy bay không người lái Geran-2 của nước này, được cho là dựa trên Shahed-136, đều sản xuất trong nước. Nga cũng phủ nhận việc gửi vũ khí cho Iran để đối phó với chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.