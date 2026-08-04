Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 4D, đường lên Sa Pa ùn tắc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 4D nối phường Lào Cai với Sa Pa bị sạt lở đất đá. Có thời điểm khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường làm tê liệt cả hai chiều lưu thông, lực lượng chức năng phải phân luồng và khẩn trương khắc phục.

Khoảng 9h20p sáng 4/8, tại khu vực Trạm thu phí Km12+600 (ĐT155), một khối lượng lớn đất đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc cả hai chiều. Hiện nay, đất đá tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Clip sạt lở tại khu vực Trạm thu phí

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, tổ chức phân luồng tại khu vực Trạm thu phí Km12+600 (ĐT155) trên QL4D.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, tỉnh Lào Cai cắt cử lực lượng khoanh vùng nguy hiểm, đặt biển cảnh báo và tạm thời hạn chế phương tiện qua khu vực trạm thu phí BOT, nhằm bảo đảm an toàn. Phương tiện cơ giới được huy động để khắc phục.

Khu vực Trạm thu phí Km12+600 (ĐT155) bị khối lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường, vẫn đang tắc hai chiều lưu thông.

Trước đó, trên tuyến đường QL4D cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các vị trí khác nhau. Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 (đơn vị quản lý, duy tu) cho biết, khoảng 5h sáng 4/8, tại vị trí Km13+800 - Km20+272 trên QL4D có khoảng 200m3 đất đá bất ngờ sạt xuống. Đơn vị đã huy động máy xúc, phương tiện cơ giới và nhân lực khẩn trương dọn hiện trường. Đến khoảng 7h sáng, tuyến đường được thông xe tạm thời.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 3/8, trên Quốc lộ 4D đoạn từ xã Cốc San lên phường Sa Pa đã ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở, ngập úng cục bộ tại các vị trí Km114+100, Km115+200, Km116 - Km117, Km121, Km125+300 và Km126+200.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực Quốc lộ 4D, đặc biệt đoạn qua khu vực xã Tả Phìn, cần hết sức cẩn trọng, tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông và hạn chế dừng đỗ tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tuyến đường QL4D xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ùn tắc cục bộ.