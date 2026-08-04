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Hàng chục xe máy cháy trơ khung trong đêm ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Đám cháy bùng phát tại bãi tập kết xe máy ở phường Dĩ An (TPHCM) khiến hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi.

Ngày 4/8, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi tập kết xe máy, khiến hàng chục phương tiện bị thiêu rụi.

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Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục xe máy vừa nhập về ở Dĩ An. Ảnh. X.Đ

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi chứa xe máy cạnh số 55 đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, sử dụng bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều xe máy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người phải tháo chạy.

Để ngăn cháy lan, người dân khẩn trương di dời xe máy trong một cửa hàng cầm đồ nằm sát hiện trường.

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Hàng chục xe máy cháy trơ khung. Ảnh. X.Đ

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 10 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục xe máy. Theo người dân địa phương, số xe này vừa được một cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Tri Phương nhập về và tập kết tạm tại bãi đất trống.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tiến
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