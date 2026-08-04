Hai ngư dân rơi xuống biển ở Phú Quốc, đã tìm được một thi thể

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm trên vùng biển Phú Quốc (An Giang), lực lượng cứu nạn đã vớt được một thi thể nghi là thuyền trưởng tàu cá, ngư dân còn lại đang mất tích.

Sáng 4/8, lực lượng tìm kiếm của Vùng 5 Hải quân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cùng nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang tìm kiếm ngư dân nghi rơi xuống biển Phú Quốc.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được một thi thể trên biển cách đảo Phú Quốc khoảng 3,7 hải lý. Nạn nhân nghi là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu AG 62009 TS. Thi thể đã được đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xác minh danh tính.

Ngư dân mất tích còn lại đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 637 của Vùng 5 Hải quân tổ chức tìm kiếm ngư dân còn mất tích.

Chiều tối 3/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo tàu cá số hiệu AG 62009 TS trôi nổi tại vùng biển cách Phú Quốc khoảng 2,7 hải lý nhưng không có người điều khiển.

Nhận tin, Vùng 5 Hải quân điều động xuồng và Tàu 637 nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu nghi gặp nạn tổ chức tìm kiếm.

Kiểm tra dữ liệu xuất bến, khi tàu ra khơi 2 người, nên nghi cả hai ngư dân đã rơi xuống biển.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá AG 62009 TS, trên tàu có 3 ngư dân từ các tàu đánh bắt gần đó lên kiểm tra trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Các ngư dân trên tàu cho biết chiều 3/8, trong quá trình đánh bắt thấy tàu AG 62009 TS chạy vòng tròn bất thường, mọi cách liên lạc với tàu đều không có phản hồi. Sau đó các ngư dân đã tiếp cận trên kiểm tra, thấy trên tàu không có ai nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm 3/8, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới cùng khoảng 20 tàu cá hoạt động trong khu vực tổ chức tìm kiếm.