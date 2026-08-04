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Pháp luật

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Nộp thêm 1,5 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được đề nghị giảm án

Tân Châu

TPO - Chấp nhận một phần kháng cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm từ 7 năm đến 9 năm tù cho cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

Hôm nay (4/8), sau nhiều ngày tạm dừng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

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Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, tiếp tục nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty SJC), đề nghị HĐXX tuyên giảm cho bị cáo Hằng từ 7 -9 năm tù. Lý do đề nghị giảm án, theo đại diện Viện Kiểm sát là vì bị cáo này vừa nộp thêm 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Như vậy, đây là lần đề nghị giảm án thứ hai của Viện Kiểm sát. Lần trước, cũng tại phiên tòa này, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm cho bà Hằng 3 năm tù.

Đối với 10 bị cáo khác có kháng cáo, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù so với bản án án sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, theo đại diện cơ quan công tố, bà Hằng, các đồng phạm và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại trên 17.000 lượng vàng để sung công quỹ Nhà nước như cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ.

Theo nội dung vụ án, bà Lê Thúy Hằng với vai trò Tổng giám đốc SJC đã chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm trong hoạt động gia công, sản xuất và kinh doanh vàng.

Trong quá trình SJC được giao gia công vàng miếng, bà Hằng đã chỉ đạo lập hồ sơ, tờ trình không đúng thực tế và nâng định mức hao hụt. Phần vàng chênh lệch sau gia công được đưa ra ngoài bán, thu lợi. Bị cáo Hằng còn chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào dây chuyền của SJC để sản xuất, gia công vàng trái quy định.

Đối với hoạt động sản xuất vàng nhẫn, bà Hằng bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới đưa nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất trái quy định, tạo ra hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Về trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm buộc bị cáo Hằng bồi thường 14 tỷ đồng cho SJC và khắc phục hơn 73 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn buộc các bị cáo nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội nhưng không thu hồi được. Đây là một trong những nội dung bị cáo Hằng và các đồng phạm kháng cáo.

Kết thúc buổi xét xử sáng nay, HĐXX vào nghị án và cho biết sẽ tuyên án vào chiều 5/8.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù chung cho 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bà Lê Thúy Hằng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 10 bị cáo khác chung vụ án cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tân Châu
#Lê Thúy Hằng #SJC #Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao #Tham ô tài sản #Vụ án SJC #Tổng giám đốc SJC #Lợi dụng chức vụ #Viện Kiểm sát

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