Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị mức án 28-30 năm tù

TPO - Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu nội dung đã truy tố như cáo trạng, qua đó đề nghị HĐXX tuyên phạt tù cả 15 bị cáo, trong đó bà Lê Thúy Hằng bị đề nghị mức án từ 28-30 năm tù.

Sáng nay (27/9), tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo Viện Kiểm sát, qua diễn biến những ngày xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định tất cả 16 bị cáo trong vụ án đã phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu cáo trạng đã ban hành, xác định truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn. Chính phủ đã chỉ đạo NHNN thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm... để bình ổn giá vàng. Vụ án này là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng. Ngoài xử lý, răn đe các bị cáo còn để các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát xác định bị cáo Lê Thúy Hằng là người cầm đầu vụ án, 15 bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức. Tại phiên tòa, bị cáo Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai các bị cáo khác trong vụ án, người liên quan, hồ sơ vụ án.

Trên cơ sở cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, căn cứ tính chất và hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Lê Thúy Hằng từ 18-19 năm tù về tội danh “Tham ô tài sản” và 10-11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung là từ 28-30 năm tù.

15 bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 24 năm tù.

Về nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nêu rằng, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Từ sai phạm của bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm đã gây thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Ngay sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày xong quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX cho luật sư bào chữa cho bà Lê Thúy Hằng bào chữa.

Tự bào chữa, bà Lê Thúy Hằng chỉ nói ngắn gọn: Như cáo trạng có nêu, bị cáo nhận sai và xin lỗi Đảng, Nhà nước.