Chủ tọa liên tục truy vấn cựu Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng về việc sử dụng số tiền, vàng đã chiếm đoạt

TPO - Khi bị chủ toạ truy vấn sau nhiều lần khai "dùng vàng, tiền tham ô và chiếm đoạt được để lo cho anh em trong công ty", cựu Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nói ‘xin lỗi’ và hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

Chiều 25/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Lê Thúy Hằng (Cựu Giám đốc Công ty SJC) và 15 bị cáo chung vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty SJC, HĐXX xét hỏi bị cáo Lê Thúy Hằng.

Dùng vàng chiếm đoạt để ‘lo cho anh em trong công ty’?

Trả lời HĐXX, bà Lê Thúy Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bà Hằng trình bày rằng, cáo trạng truy tố hành vi và tội danh bị cáo là đúng.

Chiều nay (25/9), HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

Đối với tội danh “Tham ô tài sản”, bà Hằng khai với HĐXX, do không biết số lượng vàng dôi dư trước khi sản xuất vàng nên sau 2 đợt sản xuất số vàng còn dôi dư 77 lượng. "Bị cáo không tiến hành niêm phong mà đã chiếm đoạt 77 lượng vàng này"- bị cáo Hằng thừa nhận.

Bà Hằng cũng trình bày với HĐXX rằng, bà Hằng làm Tổng giám đốc Công ty SJC từ năm 2019, còn thực hiện hành vi sai phạm là từ năm 2022. "Khi tiếp quản Công ty SJC thì doanh nghiệp này đang gặp khó khăn. Bị cáo đã cố gắng lo cho công ty"- Bà Hằng khai trước tòa.

Khi chủ toạ hỏi: "77 lượng dôi dư và 4,8 lượng vàng quét, thay vì phải nộp cho công ty thì bị cáo chiếm đoạt, vậy bị cáo nói bị cáo lo cho công ty thì lo cái gì?". Trả lời HĐXX, bà Hằng nói rằng, bà sử dụng số vàng chiếm đoạt này làm chi phí cho một số hoạt động của công ty, nhưng không có hoá đơn, chứng từ các khoản chi phí này.

Chuyển sang nội dung Chi nhánh miền Trung đang hoạt động có lãi thì báo lỗ mà cáo trạng nêu, bà Hằng khai rằng, thực tế là chi nhánh tự quyết định. Chủ tọa cho gọi bị cáo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Chi nhánh miền Trung) lên ‘đối chất’ tại tòa.

Trả lời HĐXX, bị cáo Huê nói việc tạo khoản lỗ khống của Chi nhánh miền Trung là bị cáo Hằng chỉ đạo. "Ngay từ đầu bà Hằng chỉ đạo rằng, do chi nhánh đã lãi rồi thì giữ lại chứ đừng có tăng lên. Bị cáo có hỏi bà Hằng giữ bằng cách nào thì bà Hằng có cho chủ trương, chi nhánh giữ 50%, còn 50% bà Hằng hưởng"- bị cáo Huê khai.

Ngay lập tức, HĐXX truy hỏi bà Hằng: "Bị cáo chỉ đạo thế nào mà một mình bị cáo hưởng 50% còn nguyên cả chi nhánh hưởng 50%?". Bà Hằng tiếp tục nói dùng số tiền hưởng lợi này chi cho công ty và không có hóa đơn, chứng từ thể hiện.

Ở tội danh “Tham ô tài sản” mà Viện Kiểm sát công bố tại tòa nêu rằng, bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình “khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công… báo cáo NHNN số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng, chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo thuộc cấp Chi nhánh Miền Trung lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng, hưởng 2,1 tỷ đồng. Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, trong đó bà Hằng chiếm hưởng 8.7 tỷ đồng.

Xin lỗi, hứa khắc phục hậu quả

HĐXX xét hỏi bà Hằng về sai phạm trong việc mua vàng nguyên liệu bên ngoài và các sai phạm liên quan tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trả lời HĐXX, bà Hằng cho biết việc mua nguyên liệu vàng bên ngoài là bà Hằng đi mua và nhiều lần các bị cáo khác mua.

Bà Lê Thúy Hằng đang trả lời HĐXX.

Về hành vi chỉ đạo các chi nhánh bán 1 phần bình ổn giá cho khách hàng, còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Bà Hằng tiếp tục khai là dùng số tiền hưởng lợi lo cho đời sống anh em trong công ty.

“Lo cho công ty, vậy bị cáo có biết bị cáo chiếm đoạt bao nhiêu không? Và bị cáo có biết anh em được bao nhiêu không?” - Chủ tọa chất vấn, bà Hằng nói ‘xen’ vào: "Bị cáo xin nhận lỗi, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, bị cáo tiếp tục khắc phục bằng cách ký ủy quyền cho người thân bán tài sản lấy tiền khắc phục hậu quả".

Cáo trạng nêu rằng, ở tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bà Hằng chỉ đạo thuộc cấp mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng sai quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15,1 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng; chỉ đạo bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết và chỉ đạo SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng, bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng…