SJC đề nghị tuyên buộc bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm bồi thường 95,8 lượng vàng và 108 tỷ đồng

TPO - Tại phiên tòa, đại diện SJC đòi bà Lê Thúy Hằng 95,8 lượng vàng, bồi thường 108 tỷ đồng và không xin giảm án cho cựu sếp của SJC.

Ngày 26/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại SJC bước sang ngày làm việc thứ hai, HĐXX tiếp tục xét hỏi bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và đồng phạm.

z7047699165300-adbaf2245ebc054bdc7d03c3038fa300.jpg
HĐXX phiên tòa vụ sai phạm xảy ra tại SJC.

Tại phiên tòa, đại diện SJC cũng được HĐXX cho gọi lên bục khai báo để trả lời những nội dung liên quan.

Theo đại diện SJC, công ty muốn HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm và những người liên quan thực hiện bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng 95,8521 lượng vàng, từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho NHNN và thu hồi vàng quét nhà xưởng.

Đại diện SJC cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm và những người liên quan cùng liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại bằng tiền là 108 tỷ đồng từ hành vi “Tham ô từ việc lập khống, lập lại chứng từ mua bán vàng tại SJC chi nhánh miền Trung”; hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại cửa hàng SJC TPHCM và Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận”; hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ trong việc bán vàng bình ổn giá trái quy định”; hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại SJC chi nhánh Hải Phòng”; hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ tại SJC chi nhánh miền Trung”.

z7047579944071-9e188ba916c5a3bca137b8f20c7c3f99.jpg
Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa.

SJC cũng đề nghị ghi nhận trong bản án về việc giao cho SJC 8 bất động sản, trong đó: Lê Thúy Hằng 6 quyền sử dụng đất; bị cáo Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung cư; 429.55 lượng vàng và 1.095,88 gram vàng. Tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo, người liên quan nộp với tổng số 28,4 tỷ đồng...

Chủ tọa phiên tòa hỏi đại diện SJC là ngoài vàng, tiền, bất động sản thì phần hình sự đại diện SJC có ý kiến gì không?. Trả lời chủ tọa, đại diện SJC nói "không có ý kiến gì về hình sự" và thêm rằng, trước đây, phần liên quan hình sự của các bị cáo thì SJC có đề cập và được nêu trong cáo trạng.

HĐXX hỏi tiếp đại diện SJC rằng, việc SJC đề nghị HĐXX tuyên giao bất động sản cho SJC để thi hành án, vậy phần dôi dư thì SJC xử lý như thế nào?

Trả lời HĐXX, đại diện SJC nói rằng sẽ phối hợp với Cơ quan thi hành án để xử lý.

z7047694109606-1209e211ace51cca776d5e3763af1b8f.jpg
Một góc phòng xử án.

Tại phiên tòa này, bà Lê Thúy Hằng đang bị xét xử 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tân Châu
