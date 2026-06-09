Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Tân Châu

TPO - Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã chấp nhận kháng cáo của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và đề nghị HĐXX tuyên giảm cho bị cáo này 3 năm tù.

Ngày 9/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sau khi 12 trong số 16 bị cáo bị kết án ở cấp sơ thẩm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có đơn kháng cáo.

Trong phiên xét xử vào sáng cùng ngày, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

z7047579944071-9e188ba916c5a3bca137b8f20c7c3f99.jpg
Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo đại diện Viện kiểm sát, về hình phạt, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Bản án sơ thẩm tuyên 25 năm tù là đã xem xét đầy đủ tình tiết cho bị cáo.

Bị cáo Hằng có 3 tình tiết tăng nặng, không thuộc trường hợp áp dụng khoản 1 Điều 54 nhưng vẫn được cấp sơ thẩm cho áp dụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hằng cung cấp được thêm các tình tiết mới, như: gia đình có công với cách mạng, khắc phục thêm hậu quả (đóng thêm 10 tỷ đồng), tham gia tích cực công tác từ thiện... Đại diện Viện Kiểm sát xét thấy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Hằng 3 năm tù cho 2 tội danh.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cho 10 bị cáo khác.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hằng và đồng phạm đã gia công thành vàng miếng trái với quy định của pháp luật. Số vàng trên được sử dụng trực tiếp vào việc thực hiện hành vi phạm tội, là công cụ, phương tiện phạm tội. Do đó, cấp sơ thẩm quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước đối với số vàng này và buộc các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chấp hành là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Vì vậy, nội dung kháng cáo về yêu cầu nhận lại số vàng của bị cáo Hằng là không có cơ sở để chấp nhận.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 30/9/2025, bị cáo Lê Thúy Hằng bị phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong hai tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bà Hằng đã nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định của các bị cáo.

Sau án sơ thẩm, bị cáo Lê Thúy Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại phần nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên về việc buộc bà phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. 11/16 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí Tổng giám đốc SJC, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo còn mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để đưa vào dây chuyền sản xuất, gia công trái phép hàng nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn mang thương hiệu SJC. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng.

Tân Châu
#Công ty SJC #Lê Thúy Hằng #Kháng cáo #Viện Kiểm sát #Xét xử phúc thẩm #TAND TPHCM #Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe