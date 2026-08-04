Thanh tra phát hiện một số tồn tại trong quản lý nhà, đất tại Văn phòng Chính phủ

TPO - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Chính phủ. Một số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, có khu đất được giao nhiều năm nhưng chưa đưa vào khai thác, trong khi một số diện tích vẫn vướng mắc kéo dài do người dân sinh sống, kinh doanh.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2306, công khai nội dung Kết luận thanh tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Văn phòng Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 36 và Quyết định số 16. Theo đó, một số đơn vị được sáp nhập, hợp nhất; trụ sở của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại số 109 Quán Thánh được điều chuyển cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý, sử dụng. Đến ngày 30/4/2026, Văn phòng Chính phủ quản lý 23 cơ sở nhà, đất và báo cáo không có cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội (Ảnh tư liệu: Nhà khách Chính phủ).

Thanh tra Chính phủ ghi nhận, Văn phòng Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm kê, quản lý tài sản công; giao 6 đơn vị dự toán trực thuộc quản lý, sử dụng 23 cơ sở nhà, đất; thực hiện kiểm kê, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và phần mềm tổng kiểm kê theo quy định. Việc lập, phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất cơ bản được thực hiện đúng quy định. Trong đó, 17 cơ sở nhà, đất được phê duyệt tiếp tục giữ lại sử dụng, còn 5 cơ sở là nhà công vụ không thuộc diện phải lập phương án sắp xếp lại.

Kết luận thanh tra cũng đánh giá các cơ sở nhà, đất của Văn phòng Chính phủ cơ bản được sử dụng đúng mục đích, đúng công năng, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Đối với 3 đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng một phần tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, Thanh tra Chính phủ xác định các đơn vị đã xây dựng đề án, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và lựa chọn đối tác thông qua đấu thầu theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều tồn tại trong công tác quản lý tài sản công. Theo đó, 5 cơ sở nhà, đất đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đáng chú ý, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở tại 260 Đội Cấn (Hà Nội) sau khi tiếp nhận từ Văn phòng Trung ương Đảng.

Đối với Nhà khách La Thành, đơn vị đang quản lý hơn 13.344 m² đất thuê của UBND TP. Hà Nội theo hợp đồng ký từ ngày 30/8/1999. Tuy nhiên, hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được ký lại theo quy định.

Một tồn tại khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là cơ sở tại 260 Đội Cấn hiện có một biệt thự cũ và 3 ki-ốt với tổng diện tích khoảng 1.581 m², trong đó có 21 hộ dân đang sinh sống, kinh doanh từ nhiều năm, khiến khu đất chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng đúng mục đích được giao.

Ngoài ra, khu đất rộng 295,2 m² tại số 143 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng được giao để xây dựng trụ sở làm việc nhưng đến nay vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng, dẫn đến nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả.

Khẩn trương khắc phục những hạn chế

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời phối hợp xử lý một số cơ sở còn tồn tại tại khu nhà N5, ngõ 40 Vạn Bảo (Hà Nội).

Đối với UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đề nghị chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời xử lý các tồn tại tại cơ sở 260 Đội Cấn và phối hợp điều chuyển hai cơ sở D11A, D11B Giảng Võ theo quy định.

Đối với Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất còn thiếu; thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ được yêu cầu tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại tại khu nhà N5 ngõ 40 Vạn Bảo; hoàn thiện phương án sắp xếp nhà, đất khu vực phía Nam; đồng thời phối hợp với UBND TP. Hà Nội nghiên cứu phương án giải quyết vướng mắc tại 260 Đội Cấn nhằm sớm đưa toàn bộ diện tích nhà, đất vào quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích.

Theo Thanh tra Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ theo quy định.