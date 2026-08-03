Quảng Trị: Thanh tra phát hiện dự án nghỉ dưỡng hơn 4.500 tỷ đồng sau 10 năm vẫn bãi đất hoang

TPO - Sau gần một thập kỷ được chấp thuận đầu tư và trải qua ba lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án Khu Resort Golden City với tổng vốn hơn 4.552 tỷ đồng trên khu đất ven biển Bảo Ninh, vị trí được xem là “đất kim cương” của Đồng Hới vẫn là bãi đất trống với nhiều hạng mục dang dở.

Gần 10 năm vẫn chưa thành hình

Kỳ vọng trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp góp phần thay đổi diện mạo đô thị du lịch Đồng Hới, dự án Khu Resort Golden City được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2017 tại xã Bảo Ninh (nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Sau gần 10 năm, Khu Resort Golden City chỉ mới hoàn thành việc vây tôn xung quanh hàng rào.

Dự án có diện tích hơn 8,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.552 tỷ đồng, hướng đến xây dựng khu resort với khách sạn, bungalow, nhà hàng, bể bơi cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng hiện đại trên trục ven biển có giá trị thương mại thuộc nhóm cao nhất của địa phương.

Trong gần 10 năm triển khai, dự án đã ba lần được điều chỉnh chủ trương đầu tư, gần nhất là Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 1/12/2023, kéo dài thời hạn thực hiện đến hết quý IV/2026.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng, khu đất dự án vẫn là một khoảng đất hoang hóa. Một số hạng mục hạ tầng được triển khai từ nhiều năm trước nhưng dang dở, trong khi các công trình chính quyết định giá trị của dự án vẫn chưa được khởi công.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, dự án đã vi phạm tiến độ sử dụng đất và chậm thực hiện hàng loạt hạng mục theo cam kết.

Theo tiến độ được phê duyệt, nhà đầu tư phải hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước trong quý II/2024. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, các hạng mục này vẫn chưa hoàn thiện, chậm khoảng 24 tháng so với cam kết.

Đáng chú ý hơn, các công trình trọng điểm gồm khách sạn 3 sao, 31 căn bungalow, nhà hàng, bể bơi và hệ thống công trình phụ trợ lẽ ra phải hoàn thành trong quý IV/2025 thì đến nay vẫn chưa được khởi công, chậm khoảng 18 tháng.

Không chỉ chậm tiến độ xây dựng, dự án cũng chưa đầu tư các công trình bảo vệ môi trường như hệ thống xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn và quan trắc môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh còn xác định nhà đầu tư chưa thực hiện bổ sung ký quỹ hoặc bảo lãnh ký quỹ tương ứng với phần vốn đầu tư tăng thêm hơn 19,1 tỷ đồng theo quy định của Luật Đầu tư.

Nguyên nhân không nằm ở thủ tục

Một trong những điểm đáng chú ý của kết luận thanh tra là việc bác bỏ những lý do thường được viện dẫn, như vướng mắc pháp lý, hay giải phóng mặt bằng. Dự án hiện không có tranh chấp đất đai, không vướng mắc về thủ tục đầu tư; các hồ sơ pháp lý cơ bản đã hoàn tất.

Sau gần 10 năm và 3 lần gia hạn dự án vẫn là bãi đất trống.

Nguyên nhân chính khiến dự án “đắp chiếu” được xác định là năng lực tài chính của nhà đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn vốn vay hơn 3.641 tỷ đồng để triển khai đồng bộ dự án. Bên cạnh đó, công tác điều hành còn thiếu chủ động trong tìm kiếm nhà thầu, ký kết các hợp đồng cần thiết để tiếp tục thi công.

Điều này khiến một trong những khu đất có vị trí đẹp nhất ven biển Đồng Hới bị bỏ hoang nhiều năm, trong khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm và có giá trị phát triển du lịch rất lớn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026 theo cam kết. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, doanh nghiệp phải làm việc với Sở Tài chính để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bổ sung theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án. Trường hợp hết thời hạn chủ trương đầu tư mà công trình vẫn không hoàn thành, hoặc xác định nhà đầu tư không đủ khả năng huy động vốn, cơ quan chức năng sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng UBND phường Đồng Hới cũng được giao tăng cường giám sát việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát sinh.