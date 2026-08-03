Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh

Không phô trương bằng diện tích khổng lồ, dòng căn hộ Studio và 1 phòng ngủ Aura Suite thuộc bộ sưu tập căn hộ K-Luxury Collection tại K-Park Avenue (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) chinh phục giới đầu tư với vốn khởi điểm thấp, ưu đãi hấp dẫn và khả năng sinh lợi nhuận kép..

Ra hàng tới đâu “cháy hàng” tới đó

Dòng căn hộ Aura Suite thuộc K-Park Avenue chinh phục giới đầu tư nhờ vốn khởi điểm thấp và tốc độ thanh khoản vượt trội

Từng khởi nghiệp chỉ với 1.000 USD trước khi gây dựng nên đế chế The Corcoran Group, nữ doanh nhân người Mỹ Barbara Corcoran luôn nhắn nhủ nhà đầu tư F0 hãy nhắm đến các bất động sản nhỏ. Những căn studio hoặc một phòng ngủ sở hữu lượng cầu bền vững, tạo đòn bẩy để tối ưu cả tốc độ thanh khoản lẫn tỷ lệ lấp đầy.

Triết lý ấy trùng khớp với tư duy đầu tư bất động sản hiện đại và Aura Suite, dòng căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại K-Park Avenue, là đại diện tiêu biểu. Giữa một thị trường đang phát triển mạnh mẽ như Thanh Hóa, dòng sản phẩm này luôn trong tình trạng khan hiếm, ra hàng tới đây là “cháy hàng” tới đó.

Vốn vào khiêm tốn, rủi ro bằng 0, lợi nhuận chắc tay

Căn hộ Aura Suite với diện tích tối ưu, hiệu suất sinh lời tối đa

Sức hấp dẫn của Aura Suite trước tiên đến từ suất đầu tư vừa tầm, giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định mà không cần đắn đo về dòng tiền. Với mức giá hợp lý từ 46 triệu đồng/m², nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 25% vốn ban đầu. Điều này đồng nghĩa, chỉ với khoảng 480 triệu đồng cho căn Studio và 600 triệu đồng vốn ban đầu cho căn 1 phòng ngủ, khách hàng đã có thể nắm trong tay một tài sản sinh dòng tiền ổn định.

Đặc biệt, rủi ro đầu tư được giảm thiểu xuống mức tối đa khi K-Park Avenue sở hữu tiến độ thi công vững vàng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào quý III/2026. Thời điểm bàn giao dự kiến vào quý I/2027. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể sớm nhận nhà, sớm đưa vào hoàn thiện để đón Tết, hoặc lập tức khai thác cho thuê ngay mà không phải chờ đợi kéo dài.

Hiệu quả của một khoản đầu tư không chỉ đo bằng giá trị gia tăng tuyệt đối, mà nằm ở chỉ số ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu). Aura Suite là một “cỗ máy” tối ưu ROE xuất sắc khi kết hợp giữa số vốn bỏ ra khiêm tốn và chuỗi giá trị khổng lồ thu về.

Quỹ căn thuộc khu K-Park Avenue nằm ngay tâm điểm phồn hoa tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Hoàng, hội tụ nhịp sống giao thương sôi động của “phường nhà giàu” Hạc Thành. Bước chân ra khỏi cửa, cư dân ngay lập tức chạm vào bộ sưu tập hơn 30 tiện ích mang hơi thở xứ kim chi, như Cổng chào Seoul Light Gate, K-Garden, bể bơi resort,...

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng trọn hệ sinh thái đồng bộ của khu đô thị Vinhomes Star City. Trải nghiệm sống thời thượng, an ninh đa lớp 24/7 với 2 hầm đỗ xe và bãi mặt đất có trạm sạc chính là thỏi nam châm thu hút giới chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại các dự án FDI và giới trẻ có gu đến thuê ở dài hạn, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy ở mức lý tưởng.

Chủ nhân căn hộ Aura Suite được tận hưởng đặc quyền hơn 30 tiện ích mang hơi thở xứ kim chi.

Tỷ suất lợi nhuận càng trở nên hấp dẫn khi chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi “Đầu tư thảnh thơi - Hưởng lợi nhuận kép”. Nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn nhận hỗ trợ tiền thuê bằng tiền mặt trong vòng 18 tháng kể từ ngày nhận bàn giao.

Theo đó, dòng căn Studio được hỗ trợ mức 6 triệu đồng mỗi tháng, mang về tổng số tiền 108 triệu đồng. Dòng căn 1 phòng ngủ (1PN/1PN+) nhận mức hỗ trợ 8 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 144 triệu đồng trong 18 tháng. Khoản tiền này được chốt định kỳ 3 tháng một lần và chi trả trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thanh toán.

Nếu không chọn nhận tiền mặt, khách hàng có quyền nhận ưu đãi dưới hình thức chiết khấu trực tiếp vào giá bán hoặc giá thuê (trước VAT và kinh phí bảo trì) ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Cụ thể, mức chiết khấu áp dụng cho căn studio là 6,0% và cho căn 1 phòng ngủ là 5,5%. Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ còn được tặng thêm gói phí quản lý trong 24 tháng đầu tiên.

K-Park Avenue dự án dự kiến cất nóc vào quý III/2026, giúp nhà đầu tư sớm đưa vào hoàn thiện để khai thác cho thuê.

Chủ đầu tư còn hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ. Trong thời gian hỗ trợ lãi suất kéo dài từ 18 tháng đến 60 tháng, nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất 0%, được ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn theo quy định.

Việc bỏ ra một số vốn khiêm tốn nhưng nhận về một tài sản sinh lời thực tế, sở hữu trọn vẹn đặc quyền tiện ích của một khu đô thị hàng hiệu cùng dòng tiền cho thuê đều đặn đã khẳng định giá trị của dự án. Nhỏ mà có võ, Aura Suite được xem là lựa chọn đầu tư khôn ngoan của giới tinh anh trên thị trường bất động sản hiện nay.