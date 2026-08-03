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Mái ngói, hiên rộng cho nhà trong thành phố

Thúy Hiền

TPO - Dự án không khởi nguồn từ những yêu cầu về sự xa hoa hay lộng lẫy mà được hình thành từ lời gửi gắm giản đơn của gia chủ: “Anh chị chỉ mong có một nơi bình yên để cùng nhau già đi, nơi con cái luôn muốn trở về.”

Công trình là một không gian sống mà ở đó, sự thấu cảm trở thành chất liệu chủ đạo, biến ngôi nhà thành một thực thể có tâm hồn, biết vỗ về và gắn kết.

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Về tổ chức không gian, ngôi nhà được thiết kế theo lối hướng tâm độc đáo. Mọi khu vực chức năng đều được xoay quanh một khoảng sân trung tâm và không gian sinh hoạt chung. Thiết kế này cho phép các thành viên dễ dàng quan sát, tương tác và chạm mặt nhau ở bất cứ đâu trong nhà. Nhưng khi bước qua cánh cửa, mọi ồn ào của thế giới bên ngoài được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và ấm áp của tình thân.

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Để tạo nên chiều sâu cảm xúc, nội thất của không gian ưu tiên những chất liệu có tính "thở" và gần gũi với tự nhiên. Gạch nung, đá thô và gỗ tự nhiên mang lại cảm giác vững chãi, ấm cúng. Mây tre đan thủ công được điểm xuyết khéo léo, gợi nhớ về những nếp nhà xưa cũ, nơi sự giản dị luôn song hành cùng cảm giác an lòng.

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Điểm nhấn kiến trúc đặc biệt nhất của công trình chính là hệ mái hiên rộng. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với khí hậu nhiệt đới mà còn là không gian chứa đựng ký ức: Là nơi cha nhấp chén trà xanh, kể chuyện xa gần. Là nơi mẹ hiền hòa ngồi nhặt rau buổi xế chiều. Là nơi lưu giữ những bước chân đầu đời của con trẻ và những nụ cười hạnh phúc nhất của cả gia đình.

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Thúy Hiền
AN NAM Design and Build
#ngôi nhà #ký ức #gia đình #kiến trúc #bình yên #hiên rộng

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