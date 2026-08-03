Gần 2.000 chỗ đậu xe ở TPHCM được cấp sổ hồng

TPO - Gần 2.000 chỗ đậu xe tại các dự án phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư đã được Tổ Công tác 1645 đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng căn hộ và ô đậu xe ô tô tầng hầm.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đồng ý cấp giấy chứng nhận cho gần 2.000 chỗ đậu xe tại các dự án của Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Tổ Công tác 1645 đã xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng căn hộ và ô đậu xe ô tô tầng hầm tại các dự án phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đồng ý cấp giấy chứng nhận cho gần 2.000 chỗ đậu xe tại các dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ngoài ra, Tổ Công tác 1645 cũng xem xét tháo gỡ cho một số dự án khác, như khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn (Sai Gon Pearl) giai đoạn 3 ở phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.

Dự án gồm khối chung cư cao 41 tầng nổi, 4 tầng hầm, với tổng 443 căn (435 căn hộ và 8 căn thương mại dịch vụ thông 3 tầng), khu nhà liên kế 52 căn. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 495 căn nhà tại dự án trên.

Một dự án khác là khu định cư Phước Kiển ở xã Nhà Bè do Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng 824 căn nhà (655 căn nhà liên kế phố có sân vườn và 169 căn biệt thự song lập)… Trong 824 căn nhà có 167 nền tái định cư bàn giao cho Nhà nước; tái định cư tại chỗ 34 nền; kinh doanh 623 nền, trong đó đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cấp 502 giấy chứng nhận.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đã đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 105 nền đất đã hoàn tất bồi thường, đầu tư xây dựng hạ tầng và đã có bản đồ hiện trạng vị trí phân lô được duyệt tại dự án.

Dự án tiếp theo là chung cư kết hợp văn phòng tại phường Phú Thuận do Công ty CP Xây dựng Thuận Hưng làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 136 căn, trong đó 88 căn hộ ở và 48 căn officetel.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu chủ đầu tư khu định cư Phước Kiển phải hoàn thiện các thủ tục trước khi cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án có điều chỉnh tăng số căn hộ từ 42 căn lên 88 căn, tăng hệ số sử dụng đất từ 7,11 lên 7,74, tăng số tầng từ 18 tầng lên 21 tầng, diện tích sàn xây dựng tăng hơn 1000m2. Phê duyệt dự án 2 tầng hầm nhưng thực tế có 1 hầm…

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án chung cư Đông Thuận 1, 2 ở phường Đông Hưng Thuận do Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1 hầm, 2 tòa chung cư 15 tầng, 1 tầng sân thượng, với 196 căn hộ.

Trả lời đề nghị cấp giấy chứng nhận của chủ đầu tư, Tổ Công tác 1645 cơ bản thống nhất, tuy nhiên chủ đầu tư cần nhanh chóng bổ sung các văn bản, và hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn tại trong dự án.