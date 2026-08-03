Hà Nội bổ sung nguồn cung NƠXH, thêm dự án hơn 1 tỷ đồng/căn cạnh Vành đai 3

TPO - Dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2 (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) vừa được công bố giá bán dự kiến khoảng 28,4 triệu đồng/m2. Với mức giá này, các căn hộ có giá từ khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng và dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua trong quý III năm nay.

Dự án NƠXH cạnh Vành đai 3 giá từ 1,1 tỷ đồng/căn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán dự kiến đối với dự án nhà ở xã hội (NƠXH) CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư, nằm tại vị trí tiếp giáp đường Vành đai 3 và tuyến đê Nguyễn Khoái - khu vực được đánh giá có lợi thế kết nối với trung tâm thành phố cũng như các xã phía Nam Hà Nội.

Các căn hộ NƠXH CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam có giá từ khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5 ha, riêng khối CT2 có diện tích gần 1.935 m2. Tòa nhà cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 căn hộ, trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán, 31 căn cho thuê, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

Theo phương án công bố, giá bán tạm tính đối với các căn nhà ở xã hội là khoảng 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì). Với diện tích phổ biến của dự án, mỗi căn hộ có giá khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Đối với các căn hộ cho thuê, giá dự kiến khoảng 110.000 đồng/m2/tháng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III/2026. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Liên tiếp bổ sung nguồn cung

Cùng với việc công bố giá bán dự án CT2, Sở Xây dựng Hà Nội mới đây cũng công khai danh sách 19 dự án nhà ở xã hội được đề xuất đầu tư sau quá trình rà soát hồ sơ tiếp nhận.

Các dự án phân bố tại nhiều khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như Đan Phượng, Xuân Phương, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Việt Hưng và Sóc Sơn.

Trong đó, quy mô lớn nhất là Khu nhà ở xã hội Tân Hội tại xã Đan Phượng với diện tích khoảng 53,18 ha. Địa phương này cũng có thêm các dự án như Đại Phú - Đan Phượng (khoảng 1,6 ha) và Khu nhà ở xã hội An Sơn (gần 4,5 ha).

Tại phường Xuân Phương, nhiều dự án cũng đang được đề xuất như nhà ở xã hội Hải Thịnh tại ô đất C5 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, dự án tại ô GS3-6, khu nhà ở xã hội Xuân Phương, Xuân An và Xuân Ngọc.

Ở khu vực phía Nam thành phố, ngoài dự án CT2 đang chuẩn bị mở bán, Hà Nội còn có dự án nhà ở xã hội IFT Lĩnh Nam (phường Lĩnh Nam) với tổng diện tích hơn 1,84 ha và dự án tại ô đất PT-03 thuộc khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) rộng khoảng 4 ha.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND thành phố cập nhật, Hà Nội sẽ triển khai hơn 40 dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư gần 77.400 tỷ đồng, cung cấp khoảng 41.600 căn hộ.

Đáng chú ý, nhiều dự án có quy mô hàng nghìn căn. Lớn nhất là dự án nhà ở xã hội an sinh Việt Hưng trên đường Mai Chí Thọ (phường Việt Hưng) với tổng vốn đầu tư khoảng 7.820 tỷ đồng, quy mô 5.037 căn hộ.

Ngoài ra còn có nhiều dự án lớn như nhà ở xã hội tại khu 1 Sóc Sơn với hơn 2.500 căn hộ; khu nhà ở xã hội Đại Phú (xã Đan Phượng) khoảng 2.500 căn; dự án nhà ở xã hội Xuân Phương gần 3.400 căn; cùng các dự án Tây Tựu, Thạch Bích, Đại Mỗ, Nội Bài và thôn Vệ, mỗi dự án cung cấp từ hơn 1.200 đến gần 1.800 căn hộ...

Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ giúp tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội, từng bước cân bằng cung - cầu trên thị trường và mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại Thủ đô.