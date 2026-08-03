Khải Hoàn Imperial tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng, sáng ngày 01/08, Khải Hoàn Land tiếp tục tổ chức workshop “Signature Botanica – Gom hoa dệt hương” tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial. Hàng trăm khách hàng đã hào hứng tham dự workshop kết hợp trải nghiệm phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition của Khải Hoàn Imperial.