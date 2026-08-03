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Địa ốc

Khải Hoàn Imperial tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng

P.V

Tiếp nối chuỗi hoạt động nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng, sáng ngày 01/08, Khải Hoàn Land tiếp tục tổ chức workshop “Signature Botanica – Gom hoa dệt hương” tại Sales Gallery Khải Hoàn Imperial. Hàng trăm khách hàng đã hào hứng tham dự workshop kết hợp trải nghiệm phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition của Khải Hoàn Imperial.

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Workshop “Signature Botanica” mang đến trải nghiệm chế tác túi thơm thủ công từ hoa khô, thảo mộc thiên nhiên.
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Không gian workshop được chăm chút tinh tế, mang đến ấn tượng đầy cuốn hút cho khách tham dự.
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Khách mời check-in trước khi bước vào hành trình “Gom hoa dệt hương”.
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Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, khách mời tự tay chế tác những chiếc túi thơm mang dấu ấn của riêng mình.
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Mỗi thành phẩm hoàn thiện là sự kết hợp tinh tế giữa những tầng hương, gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân.
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Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều khách mời còn được đội ngũ kinh doanh tư vấn chuyên sâu về phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition của Khải Hoàn Imperial.
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Đặc biệt, khách mời còn khám phá loạt đặc quyền sở hữu Khải Hoàn Imperial vô cùng hấp dẫn như: thanh toán giãn 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, tặng gói nội thất trị giá từ 100–300 triệu đồng (tùy loại căn), miễn phí quản lý 12 tháng cùng chính sách chiết khấu 0,5-1,5% dành cho khách hàng sở hữu nhiều căn hộ.
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Nhiều khách hàng cho biết rất ấn tượng với phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition của Khải Hoàn Imperial.
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Chương trình bốc thăm may mắn với những phần quà giá trị góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng.
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Mang đến những cung bậc cảm xúc tinh tế, Workshop Signature Botanica tiếp tục làm phong phú hành trình trải nghiệm của khách hàng tại Khải Hoàn Imperial, đồng thời mở ra những cảm nhận trọn vẹn hơn về phiên bản căn hộ tinh tuyển Signature Edition.

Thông tin Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP. HCM.

Website: https://khaihoanimperial.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanimperial.official

P.V
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