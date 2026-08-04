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Xã hội

Vướng hai nhà thờ, dự án gần 1.500 tỷ đồng nguy cơ vỡ kế hoạch

Hoài Nam

TPO - Sau hơn hai năm triển khai, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn tất giải phóng mặt bằng do còn vướng hai nhà thờ họ.

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Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 1/3/2024, với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 6,65 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Công Trứ (đoạn qua phường Thạch Quý cũ), điểm cuối kết nối Quốc lộ 15B tại xã Thạch Lạc. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
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Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với khu vực ven biển phía Đông của tỉnh. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2026. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 371.000 m² đất, ảnh hưởng đến 708 hộ dân và 4 tổ chức.
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Đến nay toàn tuyến cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng hai nhà thờ họ chưa nhận tiền bồi thường và một hộ dân chưa hoàn tất việc di dời.
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Theo đại diện chủ đầu tư, hiện một nhà thờ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên về phương án di dời, còn nhà thờ còn lại ngoài kiến nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường cũng đang tìm vị trí để xây dựng nhà thờ mới.
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Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành khoảng 5,4 km nền đường, 3,3 km cấp phối đá dăm, xây dựng 10 cống thoát nước và lắp đặt khoảng 5 km rãnh dọc. Hạng mục cầu Rào Cái đã thi công hoàn thành 6/7 trụ, một mố cầu, đúc 54/72 dầm và hoàn thành bản mặt cầu 4/8 nhịp.
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Đại diện Công ty CP 484 (một trong những đơn vị thi công dự án) cho biết đến nay công trình đã thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Dự án triển khai trong thời điểm biến động giá vật liệu xây dựng, vướng giải phóng mặt bằng nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
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Cũng theo ban quản lý dự án, khó khăn lớn nhất hiện nay là trên tuyến có 5 vị trí phải xử lý nền đất yếu với thời gian chờ lún từ 6 đến 14 tháng. Đây là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc để bảo đảm chất lượng công trình nhưng cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung của dự án.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Dự án #Vướng hai nhà thờ họ #dự án gần 1.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh nguy cơ chậm tiến độ #dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

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