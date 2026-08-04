Vướng hai nhà thờ, dự án gần 1.500 tỷ đồng nguy cơ vỡ kế hoạch

TPO - Sau hơn hai năm triển khai, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn tất giải phóng mặt bằng do còn vướng hai nhà thờ họ.