Vướng hai nhà thờ, dự án gần 1.500 tỷ đồng nguy cơ vỡ kế hoạch

TPO - Sau hơn hai năm triển khai, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn tất giải phóng mặt bằng do còn vướng hai nhà thờ họ.
Đại diện Công ty CP 484 (một trong những đơn vị thi công dự án) cho biết đến nay công trình đã thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Dự án triển khai trong thời điểm biến động giá vật liệu xây dựng, vướng giải phóng mặt bằng nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án.