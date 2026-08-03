Chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem nộp hơn 17.000 tỷ đồng

TPO - Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã đóng vào ngân sách Nhà nước 17.569 tỷ đồng tiền sử dụng đất của dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Ngày 3/8, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất của dự án. Theo đó, số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH Lotte Properties HCMC phải đóng vào ngân sách Nhà nước là 17.569 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất của dự án.

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đánh dấu một cột mốc quan trọng và tạo nền tảng pháp lý vững chắc để dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo.

Lotte Properties HCMC là công ty con thuộc Tập đoàn Lotte và là chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem, quy mô khoảng 7,5 ha tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Đầu năm nay, Sở Tài chính TPHCM có công văn số 3730 báo cáo UBND TPHCM về kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đối với dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Trước đó, Lotte Properties HCMC kiến nghị muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (chiếm tỷ lệ 35% vốn) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte, sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Lotte Properties HCMC cho biết, đã thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia dự án với tỷ lệ 35%, Lotte Properties HCMC tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TPHCM thẩm định và phê duyệt.

Đến ngày 3/7/2026, UBND TPHCM ban hành quyết định số 4102/QĐ-UBND chấp thuận để Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, qua đó nắm giữ 35% vốn điều lệ doanh nghiệp dự án.

Theo quyết định, Phát Đạt nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá hơn 1.473 tỷ đồng, tương đương khoảng 65 triệu USD. Sau giao dịch, cơ cấu sở hữu của Lotte Properties HCMC gồm Phát Đạt nắm 35% vốn, Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59% vốn, Hotel Lotte Co., Ltd nắm 22,94% vốn, Lotte Engineering & Construction Co., Ltd sở hữu 11,47% vốn điều lệ.

Bên trong dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Cùng với việc chấp thuận chuyển nhượng vốn, UBND TPHCM cũng điều chỉnh thông tin nhà đầu tư tại quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án được xác định là liên danh giữa Tập đoàn Lotte và Phát Đạt, gồm 3 công ty thành viên của Tập đoàn Lotte là Lotte Shopping Co., Ltd, Hotel Lotte Co., Ltd, Lotte Engineering & Construction Co., Ltd và Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt tham gia đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6, đồng thời giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng khối đế gồm bốn tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Dự án được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.