Loạt dự án trên 'đất vàng' Vũng Tàu: Nơi bỏ hoang, chỗ thi công cầm chừng...

TPO - Hàng loạt dự án khách sạn, căn hộ du lịch, tổ hợp nghỉ dưỡng và chung cư trên những khu "đất vàng" tại trung tâm phố biển Vũng Tàu từng được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho đô thị du lịch. Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công, nhiều công trình vẫn thi công dang dở, "án binh bất động" hoặc vướng mắc pháp lý, gây lãng phí quỹ đất và nguồn lực đầu tư.

Nổi bật là dự án khách sạn 5 sao DoubleTree by Hilton Vũng Tàu tại số 40 Quang Trung, phường Vũng Tàu, sở hữu vị trí đắc địa ngay khu vực Bãi Trước.

Khách sạn DoubleTree by Hilton Vũng Tàu "trơ khung" nổi bật giữa Bãi Trước, Vũng Tàu

Dự án được động thổ từ cuối tháng 6/2017 nhưng đến ngày 28/3/2019 mới được cấp giấy phép quy hoạch và đến ngày 26/9/2024 mới được cấp giấy phép xây dựng. Theo giấy phép, chủ đầu tư là Công ty TNHH OSC - Duxton (Việt Nam).

Sau nhiều lần vướng lùm xùm, công trình hiện cơ bản đã hoàn thành phần thô. Tuy nhiên, bên trong chỉ còn lác đác vài công nhân thi công, tiến độ khá chậm. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án được triển khai xây dựng từ tháng 10/2022 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.

Dự án khách sạn DoubleTree by Hilton Vũng Tàu từng lùm xùm về pháp lý, đến nay vẫn chưa rõ ngày hoàn thành.

Đây là một phần của tổ hợp rộng khoảng 30.500 m² nằm trên các tuyến đường Quang Trung - Hoàng Diệu - Trương Vĩnh Ký - Lê Ngọc Hân - Thành Thái.

Tổ hợp gồm ba khu chức năng, trong đó khu A là khách sạn DoubleTree by Hilton Vũng Tàu; khu B là cao ốc văn phòng và căn hộ du lịch cao cấp; khu C là bãi đậu xe công cộng kết hợp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Mặt tiền biển Bãi Trước của Dự án khách sạn DoubleTree by Hilton Vũng Tàu và Tổ hợp đang quây tôn, cỏ cây um tùm

Đến nay, mới chỉ khu A được triển khai xây dựng, trong khi các khu còn lại vẫn quây tôn, làm văn phòng tạm và để cỏ mọc um tùm.

Tại khu vực Bãi Sau, dự án Five Star Poseidon (57-59 Thùy Vân) cũng nằm trong nhóm dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Dự án Five Star Poseidon đang trong quá trình nhồi cọc, làm móng

Công trình do Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép xây dựng ngày 27/6/2025 trên diện tích hơn 8.730 m² với quy mô 43 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Dù đã được cấp phép hơn một năm, hiện dự án mới triển khai các hạng mục nhồi cọc, thi công móng. Tiến độ được đánh giá khá chậm so với kỳ vọng.

Dù đường Thùy Vân (Bãi Sau) đông đúc khách lưu thông nhưng đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu bao chiếm từ vỉa hè, đến lòng đường để phục vụ thi công dự án của Công ty

Cùng trên đường Thùy Vân, dự án Five Star Odyssey tại số 165 Thùy Vân cũng chưa có nhiều chuyển biến.

Công trình được quy hoạch trên diện tích hơn 8.189 m², cao gần 200 m với 50 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Dự án Five Star Odyssey tại số 165 Thùy Vân sau thời gian rầm rộ khởi công đến nay vẫn chỉ có bảng tôn, banner nổi bật giữa phố biển

Công trường chỉ xuất hiện một số máy móc, hoạt động thi công cầm chừng.

Bên trong dự án Five Star Odyssey đa phần là đất trống

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, khi hoàn thành, hai dự án Five Star sẽ cung cấp hơn 2.000 căn hộ cao cấp cùng khoảng 600 phòng khách sạn, góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cho địa phương.

Trong khi đó, dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch - thương mại Đồi Dừa - Hoàn Mỹ tại số 300 Phan Chu Trinh cũng rơi vào tình trạng "án binh bất động".

Sau hơn 2 năm được cấp giấy phép xây dựng đến nay dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch - thương mại Đồi Dừa - Hoàn Mỹ vẫn "bất động"

Dự án có quy mô 21 tầng, cao 85 m, do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đồi Dừa - Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép xây dựng ngày 25/3/2024.

Năm 2025, dự án từng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra những tồn tại, sai phạm liên quan đến công tác quy hoạch.

Bên trong dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch - thương mại Đồi Dừa - Hoàn Mỹ

Đến nay, sau gần ba năm kể từ khi được cấp phép, khu đất vẫn được quây tôn, bên trong là bãi đất trống, chưa ghi nhận hoạt động thi công.

Bên cạnh các dự án nghỉ dưỡng, dự án chung cư Sơn Thịnh 3 tại số 408A Lê Hồng Phong cũng là một trong những công trình đình trệ kéo dài nhiều năm.

Dự án chung cư Sơn Thịnh 3 gần 10 năm vẫn chưa biết ngày "về đích"

Dự án được khởi công năm 2017 trên khu đất rộng khoảng 5.000 m², được cấp phép xây dựng 1 tầng hầm và 20 tầng nổi với 621 căn hộ. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2018.

Trong quá trình triển khai, Công ty Sơn Thịnh đề xuất điều chỉnh chiều cao công trình lên 28 tầng với 868 căn hộ. Tuy nhiên, khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán hơn 100 căn hộ thuộc các tầng từ 21 đến 26 cho nhiều khách hàng.

Sau thời gian lùm xùm pháp lý đến nay dự án vẫn "nằm chờ"

Đến nay, công trình mới dừng thi công ở tầng 19. Những vướng mắc pháp lý vẫn chưa được giải quyết khiến dự án chưa thể tiếp tục triển khai và cũng chưa xác định được thời điểm hoàn thành.

Không chỉ các dự án du lịch và nhà ở thương mại, một công trình quy mô lớn nằm sâu trong khu vực trung tâm Vũng Tàu cũng đang trong tình trạng bỏ dở suốt nhiều năm.

Dự án tòa nhà HH1 gắn bó với người dân trung tâm Vũng Tàu gần 2 thập kỷ

Đó là tòa nhà HH1 tại góc đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tri Phương, phường Tam Thắng, do Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2012 với quy mô 32 tầng và một tầng hầm, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng nhằm xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ, chuyên gia Nga làm việc tại Vietsovpetro. Đến năm 2016, khi công trình đã hoàn thành phần thô, dự án phải tạm dừng do giá dầu giảm sâu khiến doanh nghiệp không cân đối được nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện.

Hơn một thập kỷ trôi qua, công trình vẫn chưa thể triển khai trở lại do còn nhiều vướng mắc giữa chủ đầu tư và cơ quan chức năng. Khối bê tông đồ sộ vẫn "phơi mình" giữa trung tâm đô thị, trở thành một trong những dự án dang dở gây nhiều tiếc nuối về hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư.

Từng được kỳ vọng là biểu tượng một thời tại Vũng Tàu, nay tòa nhà HH1 trở thành tòa nhà hoang phế, lãng phí

Thực tế cho thấy, nhiều dự án sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm phố biển Vũng Tàu, từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, việc kéo dài tiến độ, vướng mắc pháp lý hoặc thiếu nguồn lực tài chính khiến không ít công trình rơi vào tình trạng thi công cầm chừng, bỏ hoang nhiều năm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hiệu quả khai thác quỹ đất tại những vị trí có giá trị cao.