AlphaReal tiếp tục được vinh danh tại lễ ra quân Vịnh Tiên – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Tại sự kiện Kick Off & Ra quân Khu Vịnh Tiên – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/8, AlphaReal tiếp tục được vinh danh trong nhóm các đơn vị phân phối có thành tích nổi bật, đồng thời nhận 4 giải thưởng dành cho đại lý xuất sắc.

Ngày 1/8, sự kiện Kick Off & Ra quân Khu Vịnh Tiên – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được tổ chức đồng thời tại TP.HCM và Hà Nội, quy tụ hàng nghìn chuyên viên kinh doanh cùng các đơn vị phân phối trên cả nước. Chương trình đánh dấu giai đoạn triển khai phân phối chính thức của khu Vịnh Tiên và tạo khí thế cho đội ngũ kinh doanh bước vào chiến dịch mới.

Trong khuôn khổ chương trình, AlphaReal tham gia với tư cách đại lý hạng A của Vinhomes. Hình ảnh đội ngũ trong sắc đỏ đặc trưng cùng tinh thần chuyên nghiệp đã tạo dấu ấn tại sự kiện.

Đội ngũ AlphaReal tại lễ ra quân Khu Vịnh Tiên.

Lễ trao chứng nhận đại lý phân phối mở đầu chiến dịch bán hàng trên toàn quốc. Tiếp đó, ban tổ chức vinh danh các đơn vị và chuyên viên kinh doanh đạt thành tích xuất sắc. Tại lễ trao giải, AlphaReal nhận 3 giải thưởng VinFast VF3 và 1 giải thưởng VinFast VF6, ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật trong hệ thống phân phối Vinhomes.

Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi kết quả tích cực của doanh nghiệp trong quá trình đồng hành cùng chủ đầu tư.

Đại diện AlphaReal nhận giải thưởng tại sự kiện.

Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc AlphaReal, cho biết: “Thị trường hiện nay ưu tiên những dự án được quy hoạch đồng bộ, sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. AlphaReal sẽ tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes, cung cấp cho khách hàng thông tin minh bạch, phân tích chuyên sâu và các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư.”

Theo định hướng phát triển, Vịnh Tiên được quy hoạch trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với nhiều hạng mục như Paradise Lagoon, VinWonders, sân golf, bến du thuyền và hệ thống khách sạn. Dự án hướng đến việc hình thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Bên cạnh hệ tiện ích, Vịnh Tiên còn sở hữu lợi thế khi nằm giữa hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của Cần Giờ với biển, rừng ngập mặn và mạng lưới sông nước. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và quy hoạch đô thị được kỳ vọng tạo nên môi trường sống và nghỉ dưỡng khác biệt, đồng thời gia tăng giá trị lâu dài cho bất động sản.

Phối cảnh Khu Vịnh Tiên – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Với hơn một thập kỷ đồng hành cùng Vinhomes, đại diện AlphaReal cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động tư vấn, cập nhật chính sách bán hàng và cung cấp thông tin thị trường nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.