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Thái Nguyên:

Chuẩn bị mở bán hơn 1.700 căn nhà ở xã hội, giá 19 triệu đồng/m2

Thanh Hiếu

TPO - Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc gồm 4 tòa nhà cao 22 tầng, với 1.707 căn hộ. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội dự kiến khoảng 19 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng Thái Nguyên vừa công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc (phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) để khách hàng có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ.

Theo đó, dự án được triển khai tại Khu đô thị Cầu Trúc (phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty Cổ phần Đầu tư nhà ở Đại Chúng làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội và 1 tòa chung cư thương mại với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sở Xây dựng cho biết, các tòa nhà ở xã hội cao 22 tầng và 1 tầng hầm, gồm 1.707 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 36,42 m2 đến 72 m2.

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Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Cầu Trúc

Khu để xe được bố trí tại tầng hầm, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của các tòa nhà. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan trong phạm vi ranh giới dự án được xây dựng đồng bộ.

Giá bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội dự kiến 19 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Dự kiến, chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tháng 12/2026 và bàn giao vào quý 4/2029.

Được biết, giai đoạn 2025- 2030, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao phát triển 24.800 căn hộ. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động là rất lớn. Do đó, Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng 60.000 căn, gấp 2.5 lần chỉ tiêu Trung ương giao.

Thanh Hiếu
#Nhà ở xã hội #Khu đô thị Cầu Trúc #Căn hộ #Thái Nguyên #Bất động sản #Giá bán nhà ở xã hội

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