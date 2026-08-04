Lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu kỳ ‘mật nghị’ tại Bắc Đới Hà

TPO - Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã khởi động kỳ nghỉ làm việc thường niên sau cánh cửa đóng kín tại khu nghỉ mát ven biển Bắc Đới Hà.

Ảnh minh họa.

Đây là kỳ họp không chính thức hằng năm. Kỳ họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương quan trọng vào tháng 10, tập trung vào vấn đề xây dựng và quản trị Đảng.

Bắc Kinh không đưa ra thông cáo về kỳ họp này. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy kỳ nghỉ đã bắt đầu là việc Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Thái Kỳ gặp gỡ các học giả hôm 3/8, tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc.

Các nhà quan sát nhận thấy rằng, trong nhiều năm qua, cuộc gặp này thường trùng với thời điểm diễn ra kỳ nghỉ hè của các lãnh đạo.

Ông Neil Thomas - chuyên gia thuộc Viện Chính sách của Asia Society, nhận định: “Kỳ nghỉ này là cơ hội để các lãnh đạo đương nhiệm và nghỉ hưu có các cuộc thảo luận không chính thức, trao đổi về chính sách và nhân sự”.

Kể từ khi cơ chế họp hè tập thể chính thức bị bãi bỏ năm 2003, Trung Quốc không còn công khai thông tin về các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao tại thị trấn ven biển cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 1,5 giờ đi tàu cao tốc.

Dù vậy, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các chuyến nghỉ hè của quan chức cấp cao đương nhiệm và đã nghỉ hưu tại Bắc Đới Hà vẫn được duy trì, tạo điều kiện cho những cuộc tiếp xúc không chính thức. Truyền thông Trung Quốc từng ví khu nghỉ dưỡng này với Trại David - khu nghỉ dưỡng tổng thống của Mỹ, và thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga.

Việc tăng cường an ninh vào mỗi mùa hè ở khu nghỉ dưỡng gần Bắc Kinh từ lâu đã khiến nơi đây trở thành tâm điểm chú ý.

Việc phong tỏa nhiều tuyến đường, hạn chế hoạt động của máy bay và phương tiện đường thủy tư nhân, bao gồm máy bay không người lái, dù lượn, mô tô nước và xuồng cao tốc, cùng khoảng thời gian gần 2 tuần gần như không có tin tức thường nhật về hoạt động của lãnh đạo cấp cao càng làm gia tăng suy đoán.

Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình là hôm 31/7, khi chủ trì phiên họp tập thể của Bộ Chính trị về hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Theo giới phân tích, kỷ luật, nhân sự và kinh tế sẽ là trọng tâm của kỳ họp lần này.

Những vấn đề cụ thể hơn nhiều khả năng sẽ bao gồm công tác chuẩn bị cho hội nghị tháng 10, việc siết chặt kỷ luật nội bộ, quản lý nhân sự và những vấn đề kinh tế trong nước.

Bà Ruby Osman - cố vấn chính sách cấp cao tại Viện Tony Blair vì thay đổi toàn cầu, nhận định: “Bắc Kinh đã thành công trong việc ổn định quan hệ với Washington, phần lớn theo các điều kiện của mình, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn kinh tế trong nước ngày càng gia tăng”.

Ông Tập cũng phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật với đội ngũ lãnh đạo, sau chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Ngày 31/7, Bắc Kinh cho biết hội nghị quan trọng của Đảng vào tháng 10 sẽ tập trung vào mục tiêu “tiếp tục thúc đẩy toàn diện và nghiêm ngặt việc tự quản trị Đảng”, cho thấy kỷ luật nội bộ vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Neil Thomas, Bắc Đới Hà có thể là dịp để các quan chức đánh giá và điều chỉnh lập trường phù hợp với các ưu tiên của ông Tập trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 21 vào năm tới, thời điểm dự kiến diễn ra một đợt điều chỉnh nhân sự quy mô lớn.