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Cô gái gửi đơn xin kết hôn với người yêu đang trong trại tạm giam

Nguyễn Thảo

TPO - Một cô gái tại Đắk Lắk đã làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này bày tỏ nguyện vọng được kết hôn với người mình yêu thương - đang là bị can bị tạm giam. Sau đó, cặp đôi này được đăng ký kết hôn lưu động ngay tại trại tạm giam, chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Ngày 4/8, thông tin từ UBND phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn tất các thủ tục pháp lý về đăng ký kết hôn giữa chị V.K.N.T.C (trú tại phường Tân An) và anh N.T.L (trú phường Buôn Ma Thuột, đang là bị can bị tạm giam).

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Cặp đôi được đăng ký kết hôn lưu động tại trại tạm giam. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, chị C. đã có đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk bày tỏ nguyện vọng được kết hôn với người mình yêu thương là anh N.T.L., đang là bị can bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ, đối chiếu các quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định việc kết hôn của 2 bên hoàn toàn tự nguyện, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi UBND phường Tân An và Trại tạm giam số 1 phối hợp xem xét thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn lưu động cho chị C và anh L.

Trại tạm giam số 1 và UBND phường Tân An đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Chị C. và anh L. đã ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Nguyễn Thảo
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