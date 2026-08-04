Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Thu Hiền

TPO - Một căn hộ tại tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy.

Video: Hiện trường vụ cháy căn hộ tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa dập tắt đám cháy tại căn hộ tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An).

1785829428089-3426598348164968081-3426598348164968081-34e8eb86f6967d30ef3ff5cca8b12fd0.jpg
Lực lượng PCCC và CNCH có mặt kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy.

Theo đó, vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tại căn hộ số 06, tầng 12 chung cư CT2A Quang Trung bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khói đen bốc lên nghi ngút từ căn hộ khiến nhiều cư dân trong tòa nhà nhanh chóng sơ tán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Công an phường Thành Vinh cũng nhanh chóng có mặt phối hợp phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ xử lý vụ cháy.

1785829427970-3426598348164968081-3426598348164968081-b0e9352a8c9ae434c3a8afd6ff3790f7.jpg
Nhiều cư dân chung cư hốt hoảng tháo chạy.

Nhờ triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các căn hộ lân cận.

1785829692635-1990748748965754812-8521345814164028253-80ef0255d04305e3a71551717fac624b.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ hệ thống đèn LED trong phòng ngủ của căn hộ. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà không có mặt nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện, các lực lượng đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thu Hiền
#chung cư #cháy #Nghệ An #cư dân #cảnh sát #chập điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe