Biển Đông có áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển hiếm thấy

TPO - Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông chiều nay (4/8), dự báo sẽ di chuyển theo hướng đông, ngược vào Philippines, sau đó tan dần, do tương tác với cơn bão Dolphin.

Chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Thay vì hướng di chuyển thường thấy là tây tây bắc hoặc tây bắc, tây nam, áp thấp nhiệt đới này dự báo sẽ di chuyển theo hướng đông, đi vào đất liền đảo Luzon của Philippines, sau đó lại suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Nguyên nhân của điều này là do sự tương tác với cơn bão khổng lồ Dolphin trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hôm nay siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương với vận tốc khoảng 20 km/h, cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dù không còn ở cấp độ siêu bão, các cơ quan khí tượng thế giới vẫn đánh giá đây là một cơn bão rất mạnh và phức tạp với nhiều chu kỳ thay thế thành mắt bão khiến vùng ảnh hưởng ngày càng rộng.

Dự kiến khoảng ngày 6 - 7/8, bão sẽ quét qua gần đảo Okinawa (Nhật Bản), sau đó hướng vào đất liền khu vực phía đông Trung Quốc, trên địa phận hai tỉnh Phúc Kiến - Chiết Giang vào cuối tuần.

Sự tương tác với bão Dolphin khiến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhanh chóng suy yếu.

Hiệu ứng bão đôi là hiện tượng hai xoáy thuận nhiệt đới cùng tồn tại trong một khu vực biển trong cùng khoảng thời gian và có sự tương tác lẫn nhau. Trong khí tượng học, hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Fujiwhara, do khí tượng học người Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara mô tả từ đầu thế kỷ XX.

Khi khoảng cách giữa hai cơn bão đủ gần, chúng có thể quay quanh một tâm chung, thay đổi hướng di chuyển, cường độ hoặc thậm chí hợp nhất thành một hệ thống duy nhất.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp xuất hiện đồng thời hai cơn bão đều tạo ra hiệu ứng bão đôi, điều này còn phụ thuộc vào khoảng cách, cường độ và điều kiện khí quyển xung quanh.

Hiệu ứng bão đôi khiến công tác dự báo trở nên phức tạp hơn do quỹ đạo và diễn biến của mỗi cơn bão có thể thay đổi nhanh chóng, khác biệt so với các mô hình dự báo thông thường.

Trong trường hợp bão Dolphin và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sự tương tác khiến áp thấp nhiệt đới bị hút vào, di chuyển theo hướng đông và suy yếu rất nhanh.

Trên đất liền Việt Nam, dự báo từ chiều tối 4/8 đến ngày 6/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90- 170mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đó đêm 6/8, khu vực Tây Bắc Bộ, phía nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 7/8 mưa lớn giảm dần ở khu vực này.