Ukraine ra mắt UAV đánh chặn Skazhenyi, tốc độ lên đến 365 km/h

TPO - Ukraine vừa giới thiệu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tốc độ cao mới mang tên Skazhenyi, có khả năng đạt vận tốc tới 365 km/h và hoạt động ở độ cao lên đến 10.000 mét.

Ukraine đã phát triển một mẫu UAV đánh chặn tốc độ cao mới mang tên Skazhenyi (tiếng Ukraine có nghĩa là "cuồng nộ"), được thiết kế để tiêu diệt các máy bay không người lái của Nga ở độ cao lên tới 10.000 mét. Theo kế hoạch, những chiếc đầu tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong tháng 8.

Skazhenyi được phát triển bởi nhà sản xuất UV Military Cluster với sự phối hợp của các đơn vị phòng không tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine.

"Những chiếc UAV đầu tiên sẽ được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu trong tuần tới. Chúng tôi tự tin vào hiệu quả của hệ thống nhờ 9 tháng kinh nghiệm đánh chặn và quá trình phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không tại Odessa", đơn vị phát triển cho biết.

Mẫu UAV này sử dụng thiết kế cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), gồm hai cấu hình phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Phiên bản không cánh có thể đạt tốc độ tối đa 365 km/h, trong khi phiên bản có cánh đạt 310 km/h.

Hình ảnh mô phỏng máy bay không người lái đánh chặn Skazhenyi của Ukraine. (Nguồn: UV Military Cluster qua Militarnyi)

Theo nhà sản xuất, Skazhenyi có tầm bay tối đa 45 km, bán kính tác chiến khoảng 25 km và thời gian hoạt động liên tục lên đến 30 phút. Dù độ cao hoạt động thông thường khoảng 200 mét, UAV được thiết kế để có thể tiếp cận độ cao tối đa 10.000 mét và mang tải trọng khoảng 0,5 kg.

Về liên lạc, Skazhenyi sử dụng tín hiệu vô tuyến nhảy tần trong dải 100-3.020 MHz, trong khi hệ thống truyền hình ảnh hoạt động ở dải 1-13 GHz và cung cấp dữ liệu đo từ xa trong suốt chuyến bay.

Theo UV Military Cluster, pin được bố trí dọc thân máy bay nhằm phân bổ trọng lượng đồng đều, giúp cải thiện khả năng cân bằng và hạn chế quá tải phần đầu UAV.

Hệ thống chỉ mất khoảng 10 phút để triển khai và 8 phút để thu hồi, có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -20 đến 40°C và duy trì độ ổn định khi tốc độ gió vượt quá 7 m/s.

Theo Militarnyi, Skazhenyi được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ các dự án UAV đánh chặn trước đó như Sting, P1-SUN và Strila.

Nhà phát triển cho biết năng lực sản xuất hiện đạt khoảng 5.000 UAV mỗi tháng, dù dòng sản phẩm này chỉ mới được đưa ra thị trường gần đây.