Căng thẳng Philippines - Trung Quốc lan sang giáo dục

TPO - Hôm nay (4/8), Trung Quốc cáo buộc Philippines có hành động “khiêu khích chính trị cực kỳ nghiêm trọng”, sau khi Manila bày tỏ lo ngại các tổ chức có quan hệ với Trung Quốc đang tác động đến chương trình giáo dục của Philippines.

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.



Tranh cãi xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do tranh chấp và nhiều vụ va chạm trên biển.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Philippines bảo vệ việc tăng cường giám sát các chương trình giao lưu học thuật và văn hóa có sự hậu thuẫn của chính phủ nước ngoài. Bộ Quốc phòng Philippines viện dẫn luật của Trung Quốc, quy định các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ hợp tác với các cơ quan tình báo nhà nước.

Trả lời câu hỏi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tuyên bố của phía Philippines “đầy rẫy những lời dối trá và công kích ác ý”.

Bộ này cáo buộc “một nhóm nhỏ” Philippines đã “liều lĩnh phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines” nhằm mưu cầu lợi ích chính trị và che đậy hành vi vi phạm, nhưng không nêu rõ đó là những ai.

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả rằng ông làm như vậy để “phục vụ lợi ích chính trị cá nhân”.

Nghi ngờ về các hoạt động của Trung Quốc tại Philippines gia tăng trong thời gian gần đây, sau khi một cựu thị trưởng - được xác định là công dân Trung Quốc - bị kết tội buôn người vào năm ngoái.

Trong khi đó, một làn sóng tranh cãi chính trị mới bùng lên ở Philippines, nhằm vào các quan chức bị cho là “thân Trung Quốc”. Phủ Tổng thống ủng hộ lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. rằng các quan chức không ủng hộ lập trường của Manila về vấn đề trên biển nên cân nhắc từ chức.

Ngày 3/8, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Claire Castro công khai ủng hộ lời kêu gọi của ông Teodoro, rằng các quan chức “đứng về phía Trung Quốc” trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên biển nên cân nhắc từ chức.

“Chúng tôi không thấy có gì sai. Tổng thống và chính quyền không thấy có gì sai trong phát biểu của Bộ trưởng Gibo Teodoro”, báo Inquirer dẫn lời bà Castro.

Trước đó, Hạ nghị sĩ Paolo Duterte của thành phố Davao cáo buộc Bộ trưởng Teodoro đang “cố bôi xấu Trung Quốc”, và hành xử như thể đang thực hiện “bài kiểm tra lòng trung thành”.

Bà Castro cho rằng chỉ trích của ông Duterte là “đáng báo động”, và “cho thấy lòng trung thành của ông với Philippines không hề tuyệt đối”.