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Pháp luật

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Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Hà

TPO - Sau khi đọc bài viết từ trang thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, người đàn ông 59 tuổi, trú tại Hà Nội, đã tải ảnh và đăng tin về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào nhóm "Cư dân phường Hồng Hà mới" với nội dung suy diễn, bịa đặt nhằm thể hiện bản thân.

Cuối tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

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Ông N.N.T làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh CAHN

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ chủ tài khoản trên là ông N.N.T (SN 1967, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an,ông T. thừa nhận bản thân hoàn toàn không có quyền và lợi ích liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, không phải cư dân thuộc phường Hồng Hà, song do đọc bài viết từ trang thông tin xuyên tạc "L.K.T.C" nên đã tải ảnh, đăng vào nhóm "Cư dân phường Hồng Hà mới" với nội dung suy diễn, bịa đặt nhằm thể hiện bản thân.

Công an phường Thanh Xuân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP). Ông T. bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng (từ 1/7, theo nghị định mới, mức xử phạt đối với hành vi trên là 10-15 triệu đồng).

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn gốc thông tin, hình ảnh trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật.

Thanh Hà
#Xử phạt thông tin sai sự thật #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Thông tin xuyên tạc #Đăng tải thông tin sai sự thật #Hà Nội

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