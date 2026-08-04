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Thế giới

Ukraine bi quan về khả năng gia nhập NATO

Minh Hạnh

TPO - Cựu chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine, hiện là đại sứ tại Anh, nhận định không có triển vọng nào về việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

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Đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zaluzhnyi. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Ukraine tại Anh Valery Zaluzhnyi, được hãng thông tấn Pravda dẫn lời, đã nói trong một cuộc họp của các đại sứ Ukraine, rằng nước này không đáp ứng được các tiêu chuẩn quân sự cần thiết để gia nhập liên minh.

"Tôi hiểu rất rõ về NATO. Trong khoảng 12 năm, cá nhân tôi đã làm việc để đảm bảo chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, và mỗi năm tôi đều nghe những câu chuyện về việc chúng tôi sẽ gia nhập NATO bất cứ lúc nào", hãng tin Pravda dẫn lời ông nói tại cuộc họp. “Nhưng thật không may, chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự gia nhập liên minh”.

Ông Zaluzhnyi thừa nhận: “Với trình độ phát triển hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nước này không thể gia nhập một tổ chức được dẫn dắt bởi các học thuyết của Thế chiến II".

Ukraine cần công nghệ "đã được sử dụng tại các quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả hệ thống phòng thủ chống tên lửa, năng lực không gian…”, ông nói.

Trước đó, Ukraine đã ghi trong hiến pháp của mình mục tiêu chiến lược là trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nước này thừa nhận rằng hiện tại họ sẽ không được các thành viên NATO chào đón.

Ông Zaluzhnyi bị cách chức tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào năm 2024 do bất đồng với Tổng thống Volodymyr Zelensky về cuộc xung đột với Nga, hiện đã bước sang năm thứ năm.

Các cuộc thăm dò dư luận về lòng tin của cử tri cho thấy, ông Zaluzhnyi có mức độ tín nhiệm tương đương với Tổng thống Zelensky và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người bị cách chức bộ trưởng tháng trước.

Nga từng nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, coi đây là một trong những lý do chính dẫn đến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #Ukraine gia nhập NATO #xung đột Nga Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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