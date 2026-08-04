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Bộ Quốc phòng công bố thủ tục mới về cảng hàng không chuyên dùng

Nguyễn Minh

TPO - Bộ Quốc phòng vừa công bố 9 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực quản lý vùng trời thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong đó, nhiều thủ tục liên quan đến cảng hàng không chuyên dùng, bãi cất, hạ cánh và chấp thuận độ cao công trình được điều chỉnh theo các nghị định mới của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quyết định số 4174/QĐ-BQP về việc công bố 9 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực quản lý vùng trời thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quyết định này thay thế 9 thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2994/QĐ-BQP ngày 23/6/2025.

Theo danh mục kèm theo quyết định, nhiều thủ tục được điều chỉnh để thực hiện theo Nghị định số 205 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Trong đó, thủ tục "mở sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước" được thay thế bằng thủ tục "phê duyệt vị trí cảng hàng không chuyên dùng và bãi cất, hạ cánh"; thủ tục "đóng sân bay chuyên dùng trên mặt đất, mặt nước" được thay thế bằng thủ tục "phê duyệt thiết kế xây dựng cảng hàng không chuyên dùng và bãi cất, hạ cánh".

Bên cạnh đó là các thủ tục về mở, đóng, mở lại, đóng tạm thời bãi cất, hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo và trên boong tàu. Thủ tục "đề nghị chấp thuận độ cao công trình" cũng được thay thế bằng thủ tục "chấp thuận độ cao công trình" theo Nghị định số 222/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động bay.

Theo Quyết định, Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) là cơ quan trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên. Tùy từng thủ tục, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Tổng tham mưu.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng và qua dịch vụ bưu chính.

Quyết định cũng quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, trình tự thực hiện và hình thức trả kết quả đối với từng thủ tục.

Kết quả giải quyết được trả bằng bản điện tử, có giá trị pháp lý như bản giấy, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy. Các thủ tục hành chính này không thu phí, lệ phí.

Nguyễn Minh
#Bộ Quốc phòng #cảng hàng không chuyên dùng #quản lý vùng trời #bãi cất hạ cánh #Cục Tác chiến #Bộ Tổng tham mưu #thủ tục hành chính #Quyết định 4174/QĐ-BQP

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