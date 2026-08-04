Thượng tướng Lê Quang Minh: Hiện đại hóa vũ khí bắt đầu từ người lính thợ

TPO - Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, đầu tư máy móc và công nghệ hiện đại chỉ là một phần của quá trình hiện đại hóa Quân đội. Yếu tố có ý nghĩa quyết định là xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ cao, làm chủ khoa học - công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Ngày 4/8, tại Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ VI năm 2026.

Tới dự khai mạc có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Trung tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao cờ lưu niệm tặng các đội thi.

Được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân là sân chơi nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để đội ngũ lính thợ giao lưu, học hỏi, rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành; góp phần xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn nhằm đánh giá trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật mà còn là dịp cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu khai mạc hội thi.

Đối với Quân đội, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại không chỉ đòi hỏi đầu tư máy móc, trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật có trình độ cao, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

“Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng, trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại, việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật có trình độ cao, tay nghề giỏi, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quyết định”, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, những năm qua, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” gắn với nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và làm chủ công nghệ mới đã được triển khai sâu rộng trong toàn quân, góp phần hình thành đội ngũ công nhân kỹ thuật ngày càng trưởng thành cả về trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp và bản lĩnh chính trị.

Hội thi quy tụ 109 thí sinh đại diện cho 16 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, tranh tài ở hai phần thi lý thuyết và thực hành thuộc 6 nghề: tiện, phay, hàn, nguội, tiện CNC và phay CNC.

Nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, kéo dài tuổi thọ trang bị kỹ thuật và tăng cường năng lực bảo đảm kỹ thuật cho Quân đội.

Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ số, vật liệu mới và các dây chuyền sản xuất hiện đại, yêu cầu đối với người thợ Quân đội cũng ngày càng cao.

“Người lính thợ trong Quân đội hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn phải có tư duy khoa học, khả năng làm chủ công nghệ, trang thiết bị hiện đại, kỹ năng số và tinh thần đổi mới sáng tạo để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đội”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.