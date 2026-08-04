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Thống nhất trình Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.

Chiều 4/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; xem xét, quyết định về chủ trương đối với việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực tiễn phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ và cả nước thời gian qua cho thấy, tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng.

Theo ông, cả hai tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

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Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: Như Ý)

Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 02 đặc khu.

Tương tự, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 ĐVHC cấp xã gồm 54 xã và 45 phường.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, sau thành lập sẽ sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị hai tỉnh; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Bố trí nhân sự phù hợp với chính quyền đô thị

Liên quan đến việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, trước mắt sẽ giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của hai tỉnh và 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời sẽ thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị.

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Các đại biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Như Ý)

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh và 12 phường với các lý do như đã nêu trong tờ trình.

Căn cứ hồ sơ, cơ quan thẩm tra nhận thấy, khu vực dự kiến thành lập hai thành phố này đã bảo đảm 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện theo quy định.

Ủy ban thẩm tra đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.

Trong đó, Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ 1/9; Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh (có hiệu lực từ 20/9) và thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết thành lập VKSND, TAND thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh.

12 phường của Bắc Ninh được đề xuất thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam. Các xã này có kinh tế - xã hội phát triển và đô thị hóa nhanh trong thời gian qua, có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, đang trở thành các trung tâm phát triển cấp xã có vai trò thúc đẩy phát triển đến các khu vực của tỉnh Bắc Ninh.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#Thành lập thành phố Quảng Ninh #Thành lập thành phố Bắc Ninh #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Trình Quốc hội lập thành phố Quảng Ninh

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