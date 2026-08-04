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Khoa học

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Sơn La có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Viết Hà

TPO - Bà Hà Thị Ngọc Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Yên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Ngày 4/8, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Hà Thị Ngọc Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Yên giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.

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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Thị Ngọc Yến. Ảnh Quốc Tuấn.

Trước khi được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Hà Thị Ngọc Yến từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Bắc Yên (cũ); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Yên.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị bà Hà Thị Ngọc Yến nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của ngành, phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Ngọc Yến khẳng định, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Viết Hà
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