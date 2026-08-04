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Người dân phát hiện cá thể trăn khủng bò vào chuồng gà

Thái Lâm

TPO - Phát hiện một cá thể trăn bò vào khu vực chuồng gà, một người dân ở Lâm Đồng đã chủ động bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 4/8, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp UBND xã và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tổ chức thả một cá thể trăn về môi trường tự nhiên.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn do ông Trần Văn Thảo, trú thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang tự nguyện giao nộp.

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Lực lượng chức năng thả trăn về với tự nhiên.

Theo ông Thảo, trong lúc phát hiện cá thể trăn men theo bờ sông Cát và bò vào khu vực chuồng gà của gia đình, ông đã chủ động bắt giữ nhưng không làm con vật bị thương. Sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương để bàn giao nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Để xử lý đúng quy định, UBND xã Tuyên Quang đã ban hành thông báo xác minh chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp đối với cá thể trăn.

Tuy nhiên, không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận nên các cơ quan chức năng đã kiểm tra sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ và thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên phù hợp với điều kiện sinh thái của loài.

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Con trăn nặng khoảng 13kg.

Theo cơ quan chức năng, quần thể trăn trong tự nhiên đang suy giảm do tình trạng săn bắt trái phép, mất sinh cảnh và bị khai thác để lấy da, làm thực phẩm hoặc nuôi làm cảnh.

Trong hệ sinh thái, trăn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể động vật gặm nhấm và nhiều loài khác, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và hạn chế dịch hại trong sản xuất nông nghiệp.

Thái Lâm
#Cá thể trăn #Lâm Đồng #động vật hoang dã #trăn nặng 13kg #Công an xã Tuyên Quang

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