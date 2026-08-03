Cha mẹ nên chọn thiết bị công nghệ cho con thế nào trong mùa tựu trường?

Giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường, 4 tiêu chí dưới đây sẽ giúp phụ huynh chọn đúng thiết bị công nghệ đồng hành cùng con trong học tập và cuộc sống.

Mỗi dịp tựu trường, bên cạnh học phí, sách vở hay đồng phục, thiết bị công nghệ cũng trở thành một trong những khoản đầu tư được nhiều gia đình cân nhắc. Khi việc học ngày càng gắn với bài tập nhóm, lớp học trực tuyến, thuyết trình hay các công cụ AI, một chiếc máy tính bảng, đồng hồ thông minh hoặc tai nghe không còn đơn thuần là thiết bị giải trí mà dần trở thành công cụ hỗ trợ học tập hằng ngày.

Tuy nhiên, giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, điều quan trọng không nằm ở việc mua sản phẩm đắt nhất hay nhiều tính năng nhất, mà là lựa chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu của con và có thể đồng hành trong nhiều năm học. Dưới đây là bốn tiêu chí phụ huynh có thể cân nhắc trước khi quyết định.

Đa dạng tính năng để đáp ứng đa dạng nhu cầu

Học sinh, sinh viên ngày nay không chỉ học trong lớp mà còn thường xuyên học nhóm, đọc tài liệu ở thư viện, làm bài tại quán cà phê hay tham gia các lớp học trực tuyến. Vì vậy, thiết bị công nghệ cần đủ linh hoạt để đồng hành trong nhiều tình huống khác nhau, thay vì chỉ phục vụ một mục đích duy nhất. Một thiết bị công nghệ lý tưởng vừa phải phục vụ học tập, mà còn phải sẵn sàng biến thành công cụ giải trí lành mạnh sau giờ học. Tương tự, một chiếc đồng hồ đeo tay giờ đây không chỉ để xem giờ mà còn phải là người đồng hành chủ động chăm sóc sức khỏe và nhắc nhở lịch trình.

Hệ sinh thái sản phẩm Huawei hỗ trợ người dùng thực hiện đa dạng tác vụ

Chọn mua các thiết bị "tất cả trong một" như máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 (2026) hay vòng tay HUAWEI Band 11 Series chính là bài toán đầu tư thông minh của cha mẹ khi chỉ cần chi trả một lần nhưng đáp ứng trọn vẹn mọi khía cạnh trong đời sống hàng ngày của con.

Máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 (2026) đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh, sinh viên nhờ thiết kế mỏng nhẹ tinh tế cùng hệ sinh thái ứng dụng đa dạng. Máy tích hợp ứng dụng WPS Office PC 3.0 mang lại giao diện làm việc chuẩn máy tính cá nhân. Công cụ AI hỗ trợ tự động tạo slide thuyết trình từ dàn ý, tóm tắt hàng trăm trang tài liệu PDF hay phân tích số liệu,... cũng giúp rút ngắn thời gian hoàn thành bài tập.

Ứng dụng HUAWEI Notes hỗ trợ ghi chép bài giảng bằng bút cảm ứng mượt mà, kết hợp tính năng đồng bộ ghi âm với nét chữ cho phép người học chỉ cần chạm vào từ bất kỳ trên sổ tay để nghe lại đúng đoạn thầy cô đang giảng giải. Cùng với đó, ứng dụng GoPaint cung cấp bộ công cụ vẽ phác thảo, minh họa chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí, kích thích tư duy sáng tạo cho các ngành học thiết kế hay nghệ thuật.

Còn đối với HUAWEI Band 11 Series, với mức giá dễ tiếp cận, chiếc vòng tay như trợ lý cá nhân hỗ trợ nhận thông báo, tin nhắn, cuộc gọi và thay cha mẹ nhắc nhở lịch trình, theo dõi sức khỏe hàng ngày của con.

Chi phí hợp lý, hạn chế phát sinh trong quá trình sử dụng

Một trong những vấn đề lớn nhất của phụ huynh mùa tựu trường là các chi phí phát sinh ẩn. Khi mua máy tính bảng hoặc máy tính cho con, nhiều cha mẹ bất ngờ khi phải tốn thêm khoản không nhỏ để mua bản quyền phần mềm hoặc sắm lẻ phụ kiện. Lúc này, các thiết bị có sẵn gói giải pháp trọn bộ hoặc nằm trong hệ sinh thái đa năng nên được ưu tiên.

Sẵn sàng sử dụng ngay với trọn bộ phụ kiện (bút, chuột, bàn phím) khi mua sản phẩm

Đáng kể đến là HUAWEI MatePad 11.5 (2026) với bộ giải pháp “mua 1 được 4”. Người dùng được tặng sẵn bàn phím thông minh trong hộp. Bên cạnh đó, trong dịp khuyến mãi chào mừng năm học mới, sản phẩm còn được tặng kèm với chuột không dây, bút cảm ứng, và bộ ứng dụng WPS Office PC bản quyền trong một năm. Bộ giải pháp này giúp biến chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ thành trợ thủ học tập mà không cần tốn thêm khoản chi phụ kiện nào.

Bền bỉ trong nhiều năm học

Khi mua đồ công nghệ, người dùng cần tính đến thời gian sử dụng lâu dài. Do đó, tiêu chí về độ bền phần cứng và chính sách hậu mãi của thương hiệu rất quan trọng. Một sản phẩm tốt cần có độ hoàn thiện cao, khả năng vận hành ổn định qua nhiều năm và đi kèm hệ thống trung tâm bảo hành rộng khắp.

Tại Việt Nam, một trong những thương hiệu đảm bảo được điều này là Huawei. Định kỳ vào tuần đầu tiên mỗi tháng, chương trình HUAWEI Service Day được tổ chức tại các Trung tâm Bảo hành Ủy quyền trên toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình, người dùng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc thiết bị hoàn toàn miễn phí như vệ sinh và khử khuẩn thiết bị chuyên sâu, dán màn hình bảo vệ, đồng thời cũng được hưởng ưu đãi giảm giá khi cần thay thế linh kiện chính hãng.

Giúp cha mẹ yên tâm khi con tự lập

Bước vào năm học, áp lực thi cử và lịch sinh hoạt đảo lộn dễ khiến học sinh, sinh viên lơ là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi con đi học xa nhà, cha mẹ không thể ở bên 24/7 để nhắc nhở con ăn ngủ đúng giờ hay vận động. Việc trang bị các thiết bị hỗ trợ kiểm soát sức khỏe, kết nối và tạo không gian tự học tĩnh lặng là rất cần thiết.

Ở khía cạnh chăm sóc sức khỏe và cân bằng cảm xúc, HUAWEI Band 11 Series tích hợp tính năng nhận diện 12 trạng thái cảm xúc để kịp thời đưa ra cảnh báo khi mức độ căng thẳng tăng cao. Song song, mẫu đồng hồ HUAWEI WATCH FIT 5 Series tích hợp các bài tập vận động ngắn cùng khả năng tầm soát sức khỏe chuyên sâu, giúp con duy trì thói quen tập luyện lành mạnh giữa các giờ học. Cả 2 dòng thiết bị đều cho phép người dùng phản hồi nhanh tin nhắn hay trả lời điện thoại ngay lập tức, giúp bố mẹ và con cái kết nối liên tục.

Theo dõi sức khỏe, gọi thoại rõ ràng với đồng hồ và tai nghe Huawei

Đối với nhu cầu tối ưu không gian tự học, tai nghe HUAWEI FreeBuds 7i được trang bị công nghệ chống ồn chủ động ANC 4.0, loại bỏ tạp âm ở môi trường công cộng để con tập trung làm bài hoặc tham gia các lớp học trực tuyến. Trong khi đó, mẫu tai nghe HUAWEI FreeClip 2 với thiết kế mở Airy C-bridge độc đáo, giúp con đeo liên tục nhiều giờ mà không bị đau hay bí tai.

Đầu tư đồ công nghệ cho con mùa tựu trường không đồng nghĩa với việc phải mua những sản phẩm đắt đỏ nhất, mà là chọn đúng giải pháp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, bảo vệ sức khỏe và phù hợp với túi tiền gia đình. Lựa chọn một hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ từ thương hiệu uy tín sẽ giúp các thiết bị kết nối mượt mà, tối ưu hóa công năng và đồng hành cùng con trên chặng đường chinh phục tri thức.

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