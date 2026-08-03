ITWA VIETNAM 2026: Sẵn sàng chào đón sự kiện công nghệ sản xuất công nghiệp được mong đợi trong năm

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đánh dấu thời khắc ITWA VIETNAM 2026 chính thức diễn ra từ 05 – 07/08/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất công nghiệp, chào đón đông đảo doanh nghiệp sản xuất, chuyên gia công nghệ, nhà mua hàng và các nhà lãnh đạo ngành đến khám phá những giải pháp tiên tiến, mở rộng mạng lưới hợp tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Triển lãm toàn cầu về công nghệ và sản xuất tiên tiến

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất phát triển nhanh tại châu Á, ITWA VIETNAM 2026 được xây dựng như một nền tảng chiến lược về công nghệ và tìm nguồn cung ứng, kết nối các nhà cung cấp giải pháp quốc tế với các ngành điện tử, tự động hóa và sản xuất tiên tiến.

Với 10.000 m² diện tích trưng bày, triển lãm quy tụ hơn 500 đơn vị trưng bày đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất điện tử, SMT, tự động hóa, sản xuất thông minh, robot, thị giác máy, vật liệu tiên tiến, màng chức năng, băng keo & keo dán công nghiệp, linh kiện điện tử, dây dẫn điện, đầu nối, thiết bị gia công và công nghệ cắt khuôn chính xác.

Nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện

ITWA VIETNAM 2026 mang đến nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện, giúp doanh nghiệp khám phá công nghệ mới, so sánh nhà cung cấp và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Triển lãm bao gồm sáu khu trưng bày chuyên biệt, kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, tự động hóa, gia công chính xác và vật liệu tiên tiến.

• NEPCON ASIA Vietnam

• FILM & TAPE VIETNAM

• ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM

• VISION ROBOT VIETNAM

• ASIA ELECTRONICS SOURCING SHOW

• CONNECTOR CABLE HARNESS PROCESSING MACHINERY

Chuỗi diễn đàn chuyên ngành định hướng tương lai sản xuất

Song song với khu vực trưng bày là chuỗi diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật nhằm chia sẻ xu hướng và chiến lược phát triển ngành. Các diễn đàn tiêu biểu gồm:

• Diễn đàn Điện tử Việt Nam dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo

• Diễn đàn Sản xuất Thông minh và Công nghiệp Hỗ trợ 2026

• Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo ngành Cắt khuôn

• Chương trình Dongguan Quality Products Global Tour

• Diễn đàn Chính sách và Cơ hội Đầu tư trong Ngành Màng phim & Băng keo tại Việt Nam.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những chủ đề trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, chuỗi cung ứng bán dẫn, tự động hóa, sản xuất chính xác, chuyển đổi số và phát triển bền vững, mang đến những góc nhìn thực tiễn và cơ hội trao đổi chuyên sâu cho cộng đồng doanh nghiệp.

Kết nối kỹ thuật và giao thương hiệu quả

Không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, ITWA VIETNAM 2026 còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kết nối kinh doanh. Cuộc thi Hàn tay Việt Nam 2026 – Khu vực phía Bắc sẽ quy tụ các kỹ thuật viên lành nghề tranh tài và chia sẻ kinh nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Lớp học chuyên sâu về Cắt khuôn sẽ mang đến chương trình đào tạo thực hành nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động trong ngành.

Để gia tăng hiệu quả tìm kiếm đối tác, Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (TAP) sẽ tổ chức các phiên kết nối giao thương giữa người mua đủ điều kiện và các nhà trưng bày được tuyển chọn, giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình tìm kiếm nhà cung cấp và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất.

Điểm hẹn của cộng đồng sản xuất khu vực

ITWA VIETNAM 2026 dự kiến chào đón các chuyên gia đến từ các công ty OEM, nhà cung cấp EMS, nhà máy sản xuất, trung tâm R&D và bộ phận thu mua trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, bán dẫn, điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp, khẳng định vai trò là điểm gặp gỡ quan trọng của cộng đồng sản xuất tại Đông Nam Á.

Bên cạnh các chương trình kết nối doanh nghiệp và dịch vụ VIP dành cho người mua, các đoàn khách tham quan đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ xe đưa đón miễn phí. Khách tham dự cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm các màn trình diễn robot tương tác và những công nghệ sản xuất thông minh mới nhất.

Với quy mô quốc tế, hệ sinh thái triển lãm toàn diện cùng chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, ITWA VIETNAM 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm công nghệ mới, mở rộng chuỗi cung ứng và nắm bắt những xu hướng sản xuất tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

https://vietnam.itwa-asia.com/vn.html

 Mọi yêu cầu về tham quan, vui lòng liên hệ:

- Ông Sam Jia

- WeChat/WhatsApp/Zalo: +8613601261540