Hoa hậu Thanh Thủy mặc váy cưới

TPO - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe vẻ đẹp trong trẻo khi diện nhiều mẫu váy cưới.
Thanh Thủy lựa chọn nhiều phom dáng khác nhau, từ váy công chúa bồng bềnh, dáng chữ A thanh lịch đến những thiết kế đính kết cầu kỳ. Người đẹp giữ lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính.
Theo nhà thiết kế, bộ sưu tập mang tên Love No.6, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên và ánh trăng. Các thiết kế sử dụng kỹ thuật draping mềm mại kết hợp đính kết thủ công, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Hình ảnh trăng khuyết và hoa quỳnh nở về đêm cũng được đưa vào một số chi tiết trang trí.
Bên cạnh các mẫu váy cưới truyền thống, bộ sưu tập còn giới thiệu những thiết kế váy ngắn kết hợp đuôi dài cùng các phụ kiện như khăn voan, áo choàng, hoa cài tóc... nhằm mang đến thêm lựa chọn cho cô dâu.
Lê Thanh Hòa cho biết anh lựa chọn Thanh Thủy làm gương mặt thể hiện bộ sưu tập bởi người đẹp sở hữu vẻ đẹp trong trẻo nhưng vẫn có sự trưởng thành, phù hợp với tinh thần mà anh muốn truyền tải.
Gần đây, Lê Thanh Hòa vừa trở lại vai trò giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là lần thứ tư anh được ban tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ "cầm cân nảy mực", sau ba mùa liên tiếp vào các năm 2018, 2020 và 2022.