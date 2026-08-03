Nhiều cô gái IELTS 8.5, 8.0 đến với Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sở hữu IELTS 8.5, bằng thạc sĩ, tốt nghiệp thủ khoa tại Anh hay đạt IELTS 8.0, nhận học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng, hai thí sinh Lê Thị Hạnh Dung và Nguyễn Thảo Nguyên nổi bật về học vấn ở vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những cô gái tri thức, bản lĩnh

Lê Thị Hạnh Dung (SN 2000) là một trong những thí sinh gây chú ý tại vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Vương quốc Anh, tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa và đạt IELTS 8.5.

Không chỉ có bảng thành tích học tập ấn tượng, Hạnh Dung còn theo đuổi các dự án giáo dục cộng đồng. Sau nhiều năm giảng dạy IELTS, cô quyết định chuyển hướng sang giảng dạy tiếng Anh cho học sinh từ bậc THPT với mong muốn xây dựng nền tảng ngôn ngữ bền vững, đồng thời tổ chức những lớp học trực tuyến miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Nguyễn Thảo Nguyên cũng để lại nhiều thiện cảm với hành trình của mình. Cô từng đạt IELTS 8.0, đi du học từ năm 14 tuổi và vừa học vừa làm để tự trang trải học phí. Đôi tay của Thảo Nguyên vẫn còn những vết bỏng, vết sẹo từ thời gian làm đầu bếp. Cô nhiều lần hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú, hiến máu định kỳ 3 tháng và mong muốn đồng hành với các hoạt động cộng đồng như Chủ nhật Đỏ của Báo Tiền Phong.

﻿ ﻿ ﻿ Thí sinh Hạnh Dung (SBD 36) và Thảo Nguyên (SBD 28) phải dừng chân gây tiếc nuối. Ảnh: Dương Triều.

Dù sở hữu học vấn nổi bật và nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, cả Hạnh Dung và Thảo Nguyên đều không thể góp mặt ở vòng tiếp theo. Kết quả này khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Là người nhiều năm đảm nhiệm công tác nhân trắc học tại Hoa hậu Việt Nam, Th.s, BS Trương Hoàng Lệ Thủy cho biết bà hiểu sự tiếc nuối của khán giả mỗi khi chứng kiến những thí sinh nổi bật phải dừng bước.

Theo bà, mỗi mùa thi đều có những cô gái hội tụ nhiều phẩm chất đáng quý: nhan sắc nổi bật, học vấn tốt, phong thái tự tin và mang theo nhiều khát vọng cống hiến. Chính vì vậy, khi một thí sinh phải dừng cuộc thi vì không đáp ứng một tiêu chí trong quy chế, hội đồng chuyên môn cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.

"Tuy nhiên, sự tiếc nuối đó không thể thay thế nguyên tắc. Ban nhân trắc học có trách nhiệm bảo đảm tất cả thí sinh được đánh giá theo cùng một bộ tiêu chí, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Chính sự công bằng ấy mới tạo nên giá trị và uy tín của cuộc thi", bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy chia sẻ.

Theo bà, điều quan trọng nhất là không nên đồng nhất việc dừng bước với việc phủ nhận giá trị của một con người.

"Có rất nhiều cô gái hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách đáng trân trọng, chỉ là chưa phù hợp với những tiêu chí cụ thể của cuộc thi ở thời điểm đó. Vẻ đẹp của một người phụ nữ luôn lớn hơn những con số hay những chỉ số nhân trắc, và một cuộc thi cũng không phải là thước đo duy nhất cho giá trị của mỗi con người", bà nói.

Đó cũng là lời nhắn gửi của bác sĩ Lệ Thủy dành cho những cô gái chưa may mắn. Theo bà, điều đáng quý nhất vẫn là tiếp tục gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để tỏa sáng trên hành trình của riêng mình.

Thí sinh chất lượng

Lý giải vì sao những thí sinh có học vấn nổi bật vẫn phải dừng bước, bác sĩ Lệ Thủy cho rằng điều này phản ánh mặt bằng chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngày càng được nâng lên.

"Là người tham gia công tác khám và đo đạc các chỉ số nhân trắc qua nhiều năm, tôi có cơ hội quan sát sự thay đổi của nhiều thế hệ thí sinh và nhận thấy chất lượng năm nay nổi trội hơn đáng kể", bà nói.

Th.s, BS Trương Hoàng Lệ Thủy (ở giữa). Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Điều khiến bà ấn tượng không chỉ là chiều cao hay tỷ lệ hình thể mà còn là nền tảng sức khỏe của các thí sinh.

"Nhiều em sở hữu vóc dáng cân đối, chiều cao tốt, tỷ lệ cơ thể hài hòa và thể hình thanh mảnh. Chất lượng làn da, sự chăm sóc ngoại hình cũng được đầu tư hơn, phản ánh ý thức ngày càng cao về lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể lực. Nếu chỉ nhìn vào những con số, chúng ta sẽ thấy chiều cao, cân nặng hay các tỷ lệ cơ thể. Nhưng với người làm chuyên môn, điều đáng quý hơn là những con số ấy phản ánh một nền tảng sức khỏe tốt. Đằng sau một vóc dáng cân đối là chế độ dinh dưỡng hợp lý, thói quen vận động đều đặn và ý thức chăm sóc bản thân trong thời gian dài", bà phân tích.

Theo bác sĩ Lệ Thủy, không chỉ ngoại hình, trình độ học vấn của thí sinh cũng thay đổi rõ rệt.

Phòng nhân trắc học không phải nơi đưa ra quyết định cảm tính

Theo bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy, những thí sinh được lựa chọn vào vòng trong thường là những cô gái phát triển đồng đều ở nhiều phương diện.

"Bên cạnh thành tích học tập và ngoại ngữ, các em còn có bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử, tư duy, tinh thần cống hiến và một dấu ấn cá nhân rõ nét. Chính sự hài hòa giữa trí tuệ, nhân cách, khí chất và khả năng truyền cảm hứng mới là yếu tố giúp các em nổi bật giữa một tập thể đều rất xuất sắc".

Hoa hậu Việt Nam luôn tôn trọng vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt. Ảnh: Dương Triều.

Nhiều thí sinh gọi phòng nhân trắc học là "vòng thi tử thần", thậm chí có người biết mình phải ra về ngay sau phần kiểm tra này. Tuy nhiên, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy khẳng định cách gọi ấy chưa phản ánh đúng bản chất công việc của hội đồng chuyên môn.

"Nhiều người nghĩ chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu khá mong manh. Thực tế, mọi đánh giá đều căn cứ vào bộ tiêu chí và quy chế của cuộc thi".

Theo bà, khi bước vào phòng nhân trắc, thí sinh đã vượt qua nhiều vòng đánh giá trước đó. Hội đồng sẽ kiểm tra các tiêu chí mang tính định lượng như chiều cao, tỷ lệ chiều cao ngồi so với chiều cao đứng, đồng thời rà soát những tiêu chí loại trừ được quy định rõ trong thể lệ.

Những trường hợp có hình xăm theo quy định không được phép, bọc răng sứ ở vùng thẩm mỹ hoặc đã thực hiện các can thiệp ngoại khoa, nội khoa làm thay đổi hình thái tự nhiên của khuôn mặt hay cơ thể như nâng mũi, nâng ngực... đều thuộc diện không đủ điều kiện dự thi.

Bác sĩ Lệ Thủy nhấn mạnh chỉ cần phát hiện một tiêu chí thuộc nhóm loại trừ thì thí sinh sẽ phải dừng cuộc thi ngay ở vòng này.

"Đó không phải là quyết định cảm tính hay dựa trên một dữ liệu đơn lẻ, mà là việc áp dụng đúng quy chế để bảo đảm sự công bằng và thống nhất đối với tất cả các thí sinh”, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nhấn mạnh.

Khép lại cuộc trò chuyện, Th.S, BS Trương Hoàng Lệ Thủy nhắn nhủ các cô gái đang nuôi ước mơ chinh phục Hoa hậu Việt Nam hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ quy chế của cuộc thi trước khi đăng ký.

Theo bà, nếu thuộc nhóm tiêu chí loại trừ theo quy định, thí sinh cần cân nhắc một cách thực tế, bởi đây là những điều kiện bắt buộc và hội đồng chuyên môn không thể linh động hay tạo ngoại lệ cho bất kỳ trường hợp nào.

Với những thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo và chuẩn bị bước vào các vòng thi tiếp theo, bác sĩ Lệ Thủy cho rằng điều quan trọng nhất không phải là cố gắng thay đổi bản thân để chạy theo một vài chỉ số hay khuôn mẫu.

"Bản thân các em đã là những cô gái rất xuất sắc khi vượt qua hàng trăm hồ sơ để có mặt ở vòng trong. Hãy chuẩn bị cho mình một thể trạng tốt, một tinh thần tự tin và sự chân thành để thể hiện đúng con người mình", bà nói.

Theo bác sĩ Lệ Thủy, vẻ đẹp mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được tạo nên từ tri thức, bản lĩnh, khí chất và những giá trị tích cực mỗi cô gái mang đến cho cộng đồng.

"Điều quan trọng nhất là hãy luôn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên, chăm sóc sức khỏe, không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân. Một người phụ nữ có trí tuệ, khí chất và lòng nhân ái sẽ luôn có cơ hội tỏa sáng, dù ở bất kỳ nơi đâu", bà nhấn mạnh.