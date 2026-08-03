Hoa hậu Việt Nam 2026: Vì sao bạn có mặt ở đây?

TPO - "Chọn Hoa hậu Việt Nam vì đây là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, danh giá và thật sự tôn vinh giá trị của người phụ nữ", đó là câu trả lời của đa số thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam, khi được hỏi: "Vì sao bạn có mặt ở đây?".

Đồng hồ điểm qua 17h ngày 1/8, vừa tròn 10 tiếng kể từ mốc buổi Sơ khảo bắt đầu cho đến khi Ban giám khảo, Ban cố vấn bước ra căn phòng quyền lực để sẵn sàng cho màn công bố 21 thí sinh được góp mặt ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam. Lúc này, gần 100 cô gái vẫn giữ năng lượng tuyệt vời, cùng nhau hát, nhảy và catwalk để xua tan phần nào không khí căng thẳng trước khi đến với phần quan trọng nhất.

Đúng lúc này, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ những đánh giá tổng quan từ Ban giám khảo, Ban cố vấn về chất lượng thí sinh ở buổi Sơ khảo tại TPHCM: "Mặt bằng thí sinh năm nay có chất lượng tốt, đồng đều. Đặc biệt, có những thí sinh từ nước ngoài bay về Việt Nam, có mặt tại TPHCM để dự Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026".

Đó là những phút giây cân não để Ban tổ chức chọn ra 21 thí sinh, trong gần 100 cô gái vượt qua vòng sơ khảo theo 4 tiêu chí: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Sự vỡ òa trong hạnh phúc, xen lẫn với hụt hẫng, tiếc nuối là điều không thể tránh ở một cuộc thi. Và sau cùng, điều đọng lại ở mỗi cô gái là họ đã có mặt ở đây và trở thành một phần của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhiều thí sinh mạnh toàn diện

Lê Phương Nghi (sinh năm 2006) tự hào giới thiệu bản thân: "Em là Phương Nghi, 20 tuổi, là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại Thương. Em là đương kim hoa khôi của trường và có thể giao tiếp thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và Nhật".

Phương Nghi đã có kinh nghiệm ở cuộc thi sắc đẹp. Phóng viên Tiền Phong nhìn rõ điều này, từ cái cách mà đại diện của Đại học Ngoại thương trả lời phỏng vấn. "Người đẹp" sinh năm 2006 trả lời lưu loát từng câu hỏi. Phương Nghi luôn cố giữ nụ cười trên môi, ngay cả trong thời gian "tĩnh" chờ nhận câu hỏi, để lên hình được rạng ngời và chỉn chu nhất có thể.

Phương Nghi (số 5) và Hạ Nghi (áo dài)

Ngay sau đó là Nguyễn Hồng Hạ Nghi, 19 tuổi, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung của Đại học Nguyễn Tất Thành. Hạ Nghi có ước mơ trở thành MC song ngữ Việt - Trung và kỹ năng giao tiếp chính là điểm tựa, lợi thế để người đẹp này dự thi tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh quê Đà Nẵng trả lời phỏng vấn lưu loát nhưng chỉ một thiếu sót nhỏ, cô xin dừng lại.

"Tôi có thể nói lại phần tiếng Trung không. Tôi muốn suy nghĩ lại và chia sẻ thật rõ về ước mơ của mình khi đến với Hoa hậu Việt Nam", Hạ Nghi bày tỏ.

Phần lớn thí sinh dự Sơ khảo đều chuẩn bị tốt kỹ năng phỏng vấn. Nói lưu loát, tự tin trước ống kính và truyền đạt rõ mục tiêu, ước mơ khi đến với Hoa hậu Việt Nam, đó là yếu tố cơ bản để một thí sinh gây ấn tượng ban đầu. Nhiều cô gái tự tin giao tiếp bằng song ngữ Anh - Việt, điển hình như Nguyễn Thảo Nguyên - đang theo học tại The University of Queensland (Australia).

Các thí sinh dự Sơ khảo tại TPHCM đều tự tin và hoàn thành tốt phần phỏng vấn cùng Ban giám khảo và Ban cố vấn. Tiếp đó, nhiều cô gái tự tin thể hiện tài lẻ. Theo chia sẻ của Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Phùng Công Sưởng, họ say mê hát, đàn, múa và nhảy, cùng nhau tạo nên bức tranh sinh động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người tổ chức cuộc thi.

Nhiều thí sinh có trình độ ngoại ngữ tốt.

"Chọn Hoa hậu Việt Nam vì tính thuần khiết, tự nhiên nhất"

Thí sinh Nguyễn Vũ Việt Thi, sinh năm 2002, giới thiệu mình vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Về câu hỏi: "Điều gì thôi thúc bạn đến với Hoa hậu Việt Nam?", Việt Thi trả lời: "Tôi thích Hoa hậu Việt Nam vì tinh thần tôn vinh phụ nữ Việt. Trong quá trình theo học diễn viên, tôi xác định sự sâu sắc của ngành này nằm ở cảm xúc. Tôi thích cảm xúc chân thật, thực tế, như một diễn viên phải diễn xuất từ bên trong".

"Tôi thích sân chơi Hoa hậu Việt Nam vì bản chất bên trong, từ sự thuần khiết, thật, tự nhiên nhất về bản lĩnh phụ nữ Việt Nam, trí tuệ và thông minh. Đó là lý do tôi quyết tâm thử sức, thi Hoa hậu Việt Nam 2026", Việt Thi nhấn mạnh.

"Với Hoa hậu Việt Nam, tôi thích nhất ở vẻ đẹp nguyên bản, xoay quanh 4 trụ cột là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tôi chờ đợi suốt một năm để đến đây, cùng lan tỏa và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới", người đẹp Phương Nghi cho biết.

Đoàn Khánh Linh, sinh viên ngành Kinh doanh thời trang tại Đại học RMIT nêu góc nhìn của bản thân về sân chơi Hoa hậu Việt Nam: "Cuộc thi danh giá này đã có tuổi đời gần 40 năm. Tôi tự thấy sân chơi này hoàn toàn phù hợp với mình. Vì, là người con gái Việt Nam, bản tính vốn dĩ của tất cả là sự dịu dàng. Tôi muốn đem sự dịu dàng đó, một cách tự nhiên, cùng các thí sinh ở Hoa hậu Việt Nam lan tỏa đến khán giả".

Cận nhan sắc thí sinh ở Sơ khảo khu vực phía Nam.

Hơn cả cuộc thi sắc đẹp

Một thí sinh mạnh của Hoa hậu Việt Nam là sự tổng hòa của nhan sắc, trí tuệ tài năng và khát vọng cống hiến. Đại diện ban tổ chức đã nhắc đi nhắc lại 4 trụ cột của Hoa hậu Việt Nam để khẳng định giá trị của sự toàn diện ở phụ nữ Việt. Do đó, thí sinh đẹp về khuôn mặt và tính thẩm mỹ của hình thể là chưa đủ.

Trong một ngày ở buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam tại 2 miền Bắc - Nam, ban tổ chức dẫn dắt thí sinh vào cuộc trải nghiệm toàn diện. Ở đó, từng cô gái bước vào 2 căn phòng chủ chốt của buổi Sơ khảo: Đo nhân trắc học và phỏng vấn trực tiếp cùng Ban giám khảo, Ban cố vấn.

Các thí sinh phải sẵn sàng cho những thử thách bất ngờ: Trả lời loạt câu hỏi phỏng vấn "nóng" từ truyền thông, tham gia các thử thách để xuất hiện trong khung hình của nội dung mạng xã hội. Trong lúc chờ đợi kết quả, họ tụ họp vào hội trường và đều có cơ hội thể hiện bản thân, được hô to thông tin cá nhân, thành tích học tập và cả niềm tự hào quê hương.



Có những cô gái không mạnh về hát nhưng sẵn sàng bước lên sân khấu và thực hiện thử thách của chương trình. Có thí sinh chưa hoàn thiện kỹ năng catwalk nhưng vẫn bước lên để tận dụng thời cơ hiếm hoi tỏa sáng trước gần 100 thí sinh và nhiều ống kính máy ảnh, điện thoại đang hướng về vị trí "spotlight" ở sân khấu.

21 thí sinh tiến vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam.

Chuyện thành - bại của thí sinh ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam được đánh giá bằng cả quá trình, dù diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng là thử thách toàn diện từ Ban giám khảo và Ban cố vấn. Chỉ 21 thí sinh trong gần 100 người được xướng tên cho tấm vé vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam. Nhưng tại đây, phần lớn thí sinh kém may mắn dừng lại cũng đã chiến thắng bản thân mình.

Chị Hoàng Thị Thu Hà, mẹ của thí sinh Gia Linh, thổ lộ: "Con gái của tôi không tự tin và ngại đứng trước đám đông. Tôi động viên con rằng cứ đi thi Hoa hậu Việt Nam và làm hết khả năng. Còn lại, có đi tiếp hay không cũng không quan trọng".

Đó chính là thông điệp mà Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn gửi thí sinh tại khu vực phía Nam. Ông phát biểu: "Đối với những thí sinh được chọn, phía trước là một chặng đường mới với nhiều thử thách hơn, nhưng cũng là cơ hội để các bạn tiếp tục hoàn thiện bản thân và khẳng định những giá trị tốt đẹp mà mình theo đuổi.

Đối với những bạn tạm dừng hành trình Hoa hậu Việt Nam tại đây, Ban tổ chức mong rằng các bạn sẽ mang về nhiều hơn một kết quả. Đó là trải nghiệm của một ngày dám thử sức, là những người bạn mới, là những bài học mới và là niềm tin, rằng mỗi hành trình đều có giá trị khi chúng ta bước đi bằng tất cả sự tử tế và nỗ lực của bản thân".