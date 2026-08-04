Bảo Ngọc trước ngày thi Hoa hậu Thế giới

TPO - Trước khi bước vào hành trình Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Bảo Ngọc xúc động cảm ơn gia đình, cho biết cô ý thức trách nhiệm kép khi đại diện Việt Nam, vừa là thí sinh chủ nhà.

Ngày 3/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được trao sash Miss World Vietnam 2024, khởi động hành trình đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Tại chương trình, cô giới thiệu các nội dung đã chuẩn bị cho cuộc thi, gồm dự án Beauty With a Purpose, tiết mục Talent, phần trình diễn Dances of the World và trang phục dạ hội.

Phát biểu trên sân khấu, Bảo Ngọc xúc động khi nhắc đến gia đình. Hoa hậu cho biết bố mẹ luôn đồng hành, ủng hộ cô trong quá trình trưởng thành và những lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

“Con cảm ơn gia đình vì luôn đồng hành, ủng hộ và nuôi dạy để hôm nay con có thể tự hào đứng đây. Con xin hứa cố gắng để xứng đáng với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, và xứng với cái tên bố mẹ đã đặt cho con là Bảo Ngọc, một viên ngọc quý”, cô chia sẻ.

Bảo Ngọc đưa bố mẹ lên sân khấu, xúc động cảm ơn gia đình và khán giả.

Hoa hậu Bảo ngọc cho rằng những trải nghiệm trong thời gian qua là quá trình rèn giũa để cô hoàn thiện. Cô bước vào Miss World với tâm thế không chỉ là thí sinh mà còn là đại diện của quốc gia đăng cai. Bên cạnh mục tiêu thể hiện tốt ở các phần thi, cô mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong phần phát biểu bằng tiếng Anh, Bảo Ngọc gửi lời chào tới tổ chức Miss World và các thí sinh sắp đến Việt Nam. Cô giới thiệu sự thân thiện, hiếu khách của người Việt, đồng thời nhắn các đại diện chuẩn bị tinh thần thoải mái, nguồn năng lượng tích cực và những món quà mang bản sắc văn hóa riêng. Người đẹp cũng gợi ý các thí sinh học câu “Xin chào” trước khi bắt đầu hành trình tại Việt Nam.

Hoa hậu Bảo Ngọc là một trong những đại diện mạnh nhất trong lịch sử Miss World. Cô thi Miss World với tư cách cựu Hoa hậu Liên lục địa, nổi bật với chiều cao 1,86 m, khả năng tiếng Anh lưu loát.

Phía công ty quản lý cũng đầu tư mạnh cho Bảo Ngọc, từ hình ảnh đến các tiết mục dự thi. Ở phần thi Talent, cô chuẩn bị tiết mục kết hợp âm nhạc dân tộc với đàn đá. Việc đưa nhạc cụ truyền thống vào tiết mục nhằm lan tỏa thêm nhiều văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nam vương Tuấn Ngọc - Giám đốc vận hành Miss World tại Việt Nam - công bố lịch trình cuộc thi diễn ra từ 8/8-6/9.

Miss World lần thứ 73 diễn ra từ ngày 8/8-6/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang, dự kiến quy tụ khoảng 120-130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết được tổ chức ngày 5/9 tại Nha Trang.

Sau khi đến Việt Nam, các thí sinh tập trung tại Quảng Ninh và tham dự đêm khai mạc ngày 11/8. Từ ngày 12-20/8, đoàn di chuyển đến Hải Phòng, lần lượt tham gia Talent Audition, Chef Beauty, Vietnam Beauty Fashion Fest và Sport Challenge.

Chặng cuối diễn ra tại Nha Trang với các nội dung quan trọng như Head to Head, Talent Show, phỏng vấn kín, hoạt động thiện nguyện và Dances of the World. Người kế nhiệm đương kim Miss World Opal Suchata sẽ được công bố trong đêm chung kết.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ, cao 1,86 m. Cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng ngoại ngữ được xem là những lợi thế của Bảo Ngọc trước khi bước vào Miss World 2026.