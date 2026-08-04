Công an Quảng Ninh huy động lực lượng dẹp loạn quái xế trên tuyến đường bao biển

TPO - Chỉ trong tối 2/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xử lý 35 trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phạt tiền 211 triệu đồng và tạm giữ 24 xe mô tô.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có dấu hiệu tái diễn tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông.

Trước thực trạng này, tối 2/8, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hoạt động kiểm soát tập trung trên tuyến đường bao biển qua địa bàn phường Quang Hanh, nơi thường xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên, học sinh điều khiển phương tiện chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng và gây mất trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 35 trường hợp, tổng số tiền phạt 211 triệu đồng; đồng thời tạm giữ 24 xe mô tô.

Trong số các trường hợp bị xử lý, có 23 người vi phạm nồng độ cồn; 12 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Một số phương tiện không gắn biển kiểm soát cũng bị phát hiện, xử lý.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch kiểm tra sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ vào tất cả các ngày trong tuần nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Các đối tượng đa số ở tuổi vị thành niên, đầu trần, lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật với hình thức linh hoạt, sát thực tế. Gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội cũng được đề nghị tăng cường quản lý, nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành quy định khi tham gia giao thông.