Nhận định Philippines vs Thái Lan, 20h00 ngày 4/8: Trầy trật trước Bầy chó hoang

TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Thái Lan, ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh hiện tại, Voi chiến Thái Lan hoàn toàn có thể trầy da tróc vẩy khi làm khách tại Philippines vì trước mắt họ là một tập thể khao khát chiến thắng, sẽ tìm mọi cách để giật điểm trên tay đối thủ. Tập thể đó vốn có biệt danh là Bầy chó hoang.

Xét về bề dày lịch sử tại đấu trường AFF Cup/ASEAN Cup, Thái Lan là một thế lực độc tôn không thể bàn cãi. Với vị thế của nhà kỷ lục gia về số lần vô địch (7), Voi chiến luôn bước vào mọi giải đấu khu vực với tâm thế của kẻ bề trên. Tại kỳ ASEAN Cup 2026 năm nay, sức mạnh ấy tiếp tục được khẳng định khi đoàn quân của HLV Anthony Hudson đã dễ dàng bỏ túi 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên (thắng Lào 5-0 và Malaysia 2-0), ghi 7 bàn và chưa một lần để thủng lưới.

Tại giải năm nay, lực lượng của Thái Lan là sự kết hợp giữa các nhân tố trẻ bùng nổ và sự điềm tĩnh của cựu binh. Đáng chú ý nhất trên hàng công là cỗ máy ghi bàn Teerasak Poeiphimai, cùng bộ đôi tài năng trẻ Kakana Khamyok và Yotsakon Burapha - những người đều đã có 2 pha lập công.

Ở tuyến giữa, nhạc trưởng Sarach Yooyen đóng vai trò thu hồi và phân phối bóng rực sáng. Dù vậy, Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026 mà thiếu vắng đi những biểu tượng lớn nhất như Chanathip Songkrasin, Supachok, Suphanat, Supachai hay hậu vệ Theerathon Bunmathan do giải đấu không thuộc FIFA Days hoặc các cầu thủ này đã dần lùi lại phía sau nhường sân khấu cho lứa trẻ. Ngay cả khi đã thắng 2 trận thì NHM vẫn có lý do để tiếc thì Thái Lan không thể mang lực lượng tối ưu, ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của họ.

Tương tự như thế là Philippines. Đội tuyển này bị suy giảm đáng kể khi họ không thể triệu tập những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, nổi bật nhất là thủ thành Neil Etheridge hay cầu thủ chạy cánh Gerrit Holtmann, do các CLB chủ quản không chịu nhả người.

Trong bối cảnh đó, niềm hy vọng số một trên hàng công đang được đặt lên vai tiền đạo Jarvey Gayoso - mẫu trung phong có khả năng chọn vị trí cực kỳ nhạy bén. Ở tuyến giữa, bộ ba Oskari Kekkonen, Sandro Reyes và Mrowka là những cái tên tiêu biểu gánh vác nhiệm vụ đánh chặn và sáng tạo. Tất cả cùng gánh trên vai nhiệm vụ giúp Bầy chó hoang làm nên lịch sử vì Philippines chưa từng bước lên bục vinh quang tại giải đấu này. Thành tích tốt nhất của Azkals là lọt vào đến vòng bán kết. 4 kỳ gần đây, họ đã 2 lần làm được điều này.

Dù chưa thể tiến tới trận đấu cuối cùng nhưng Philippines luôn là một ngựa ô khó chịu nhờ chính sách chiêu mộ các cầu thủ mang dòng máu lai từ châu Âu. Tại giải năm nay, phong độ của Philippines khá trồi sụt dưới thời HLV Carles Cuadrat. Họ thảm bại 1-4 trước Myanmar trong ngày ra quân, nhưng kịp bừng tỉnh bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Lào để có 3 điểm làm vốn. Chiến thắng đó có thể giúp Philippines vào guồng để chơi với hơn 100% khả năng khi tiếp Thái Lan.

Lịch sử đối đầu luôn nghiêng về phía Thái Lan, nhưng người Thái không thể quên ký ức cay đắng tại kỳ ASEAN Cup 2024. Tại vòng bán kết năm đó, Philippines đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi đánh bại Voi chiến 2-1 ngay tại hiểm địa New Clark City ở trận lượt đi bằng lối đá chuyển trạng thái tốc độ cao, khoét sâu vào hai hành lang cánh.

Khoảnh khắc Kristensen ghi bàn gỡ hòa suýt khiến Thái Lan bị loại

Dù sau đó Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng 3-1 sau 120 phút vắt kiệt sức ở trận lượt về để đi tiếp với tổng tỷ số 4-3, nhưng món nợ tại sân khách vẫn in hằn trong tâm trí người Thái. Lần trở lại New Clark City này chính là cơ hội để họ khẳng định sự vượt trội tuyệt đối.

Biết rõ sức mạnh của đối thủ, HLV Carles Cuadrat buộc phải chọn cách tiếp cận an toàn. Đội chủ nhà sẽ hạ thấp khối đội hình, phòng ngự chủ động với 5 tiền vệ nhằm bịt kín trung lộ và các đường vào vòng cấm. Lối chơi của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào các đường bóng dài vượt tuyến hoặc những pha bứt tốc ở hai biên. Điểm yếu lớn nhất của Philippines cho đến lúc này là sự mất tập trung ở hiệp một (5 bàn thắng của họ từ đầu giải đều được ghi trong hiệp hai, và họ luôn bị dẫn bàn trước).

Một tin cực kỳ vui cho cả HLV Anthony Hudson lẫn HLV Carles Cuadrat là cả Thái Lan và Philippines đều bước vào trận đấu bản lề này với lực lượng tối ưu. Sau những trận cầu nảy lửa, hai đội không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nghiêm trọng nào.

Đồng thời, do tính chất thi đấu chưa đến mức bạo lực và sự thận trọng từ các cầu thủ nên không có cái tên nào phải ngồi ngoài vì án treo giò do thẻ phạt. Điều này đồng nghĩa với việc hai nhà cầm quân sẽ có trong tay những quân bài ưng ý nhất để tự do thi triển chiến thuật.

HLV Anthony Hudson tôn thờ triết lý kiểm soát bóng. Thái Lan sẽ chủ động áp đặt thế trận, sử dụng những đường chuyền ngắn, ban bật nhóm để kéo giãn cự ly đội hình đối phương. Khu vực trung tuyến sẽ là chìa khóa để họ bóp nghẹt ý đồ phản công của chủ nhà.

Trong khi đó Philippines phải chọn cách tiếp cận an toàn. Đội chủ nhà sẽ hạ thấp khối đội hình, phòng ngự chủ động với 5 tiền vệ nhằm bịt kín trung lộ và các đường vào vòng cấm. Lối chơi của họ sẽ phụ thuộc nhiều vào các đường bóng dài vượt tuyến hoặc những pha bứt tốc ở hai biên. Điểm yếu lớn nhất của Philippines cho đến lúc này là sự mất tập trung ở hiệp 1 (5 bàn thắng của họ từ đầu giải đều được ghi trong hiệp hai, và họ luôn bị dẫn bàn trước).

Đội hình dự kiến Philippines vs Thái Lan Philippines: Kameraad, Leddel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Sato, Mariona, Bugas, Gayoso. Thái Lan: Pathomakkakul, Choolthong, Manuel Bihr, Pansa, Saelao, Sayriya, Anan, Sarach, Seksan Ratree, Teerasak, Yotsakon Burapha. Dự đoán tỷ số: Philippines 1-2 Thái Lan